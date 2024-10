David di Donatello, il reggino Marcello Fonte candidato come migliore attore

L'attore reggino Marcello Fonte ha ottenuto la candidatura come migliore attore per i David di Donatello, tra i premi del cinema italiano più ambiti in assoluto

Il successo di Dogman e di Marcello Fonte non si ferma più. La collezione di premi e riconoscimenti, iniziata con il clamoroso trionfo a Cannes nel 2018, prosegue anche in questo anno.

L’attore reggino ha ottenuto la candidatura come migliore attore per i David di Donatello, tra i premi del cinema italiano più ambiti in assoluto.

Concorrenza tosta per Fonte, che dovrà vedersela con Riccardo Scamarcio per Euforia, Luca Marinelli per Fabrizio De André- Principe Libero, Toni Servillo per Loro e Alessandro Borghi per Sulla mia pelle.

Dogman di Matteo Garrone ha ottenuto il numero più alto di candidature, ben 15. Segue Capri Revolution di Mario Martone che si attesta a 13.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta il 27 marzo su Rai1 in prima serata, condotta da Carlo Conti. Nel corso della serata ci saranno due omaggi a due registi italiani scomparsi. Bernardo Bertolucci e Carlo Vanzina, che saranno ricordati con “clip emozionali” e gli attori che hanno interpretato i loro film.