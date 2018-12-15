Marcello Fonte ha vinto il premio come migliore attore agli EFA, gli Oscar europei. Il rumore della pioggia sul tetto di lamiera nella fantasia dell’attore bambino si trasformava nel suono degli applausi. E allora, dopo Cannes e la Palma da protagonista, su quel tetto continua a piovere anche a Siviglia, dove il protagonista di Dogman ha vinto come migliore attore agli Europen film awards.

Un 2018 davvero memorabile per l’attore reggino, con la sua simpatia e umiltà ospite della redazione di Citynow pochi giorni dopo aver trionfato a Cannes.