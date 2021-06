Ddl Zan e Vaticano, Arcigay Reggio: 'La politica ha l'occasione di dimostrare la sua sovranità e laicità'

È quanto scritto in una nota dal Comitato Arcigay I due Mari di Reggio Calabria in merito alla questione ddl Zan e Vaticano.

Michela Calabrò, presidente dell'Arcigay di Reggio Calabria, ha concluso:

"Ricordiamo che il lungo e travagliato percorso della legge ha già conosciuto compromessi al ribasso. È stato introdotto l’art. 4 che promettendo di garantire la libertà di pensiero, in realtà, legittimerebbe di fatto e per la prima volta posizioni discriminatorie. Inoltre, anche l’articolo 7 è stato rivisto, subordinando le iniziative di informazione e cultura del rispetto contro l’omotransfobia nelle scuole al consenso genitoriale e all’approvazione del piano formativo, come fossero valori negoziabili, un’offerta integrativa e non indispensabile. Creare occasioni di dialogo, espressione, formazione non limita la libertà di pensiero ma la riconosce e le dà spazio. Per questo chiediamo alla politica di dare un segnale, di riaffermare i principi di uno stato laico e pluralista, includente e non oscurantista".