Italvolley a Reggio, De Biasi: ‘Una straordinaria occasione di visibilità per la città’

Il consigliere comunale di Reggio Calabria, Giuseppe De Biasi, esprime vivo apprezzamento per l’iniziativa che porterà, il prossimo 26 agosto a Reggio Calabria la Nazionale Italiana Maschile di pallavolo, Campione del Mondo in carica.

“Una straordinaria occasione di visibilità per la città“

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“Si tratta di un evento sportivo eccezionale – dichiara – Lo sport e, in particolare, appuntamenti di rilevanza internazionale come questo rappresentano un importante volano per il rilancio e la promozione sportiva, turistica e culturale della nostra città e dell’intera Calabria. Eventi di tale portata – prosegue – offrono una straordinaria occasione di visibilità, capace di attrarre flussi turistici, attenzione mediatica e grande entusiasmo tra i cittadini. Adesso bisogna lavorare per far sentire tutto il calore di Reggio e, non solo, all’Italvolley, riempiendo innanzitutto il PalaCalafiore”.

Il consigliere rivolge inoltre i suoi complimenti al presidente della FIPAV di Reggio Calabria, Domenico Panuccio «che si è fortemente impegnato affinché la Nazionale guidata da De Giorgi potesse arrivare in riva allo Stretto, dimostrando ancora una volta grande capacità organizzativa: infatti non è la prima volta che Panuccio pianifica grandi eventi di rilievo sul territorio reggino e, sono sicuro che con il prossimo Consiglio Comunale daremo un supporto ancora più concreto e vicino a queste iniziative».

Infine, De Biasi intende sottolineare la straordinaria stagione della Domotek Reggio Calabria, una realtà che in pochi anni, grazie a programmazione, serietà e lavoro, è riuscita a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel panorama del volley italiano. La società ha già conquistato una storica Coppa Italia e si appresta ora a giocarsi la promozione in Serie A2.

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