Covid, decesso al GOM: era un cittadino di Motta San Giovanni

Questa notte è deceduto al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria un cittadino di Motta San Giovanni positivo al Covid-19, affetto anche da altre patologie.

A dare la notizia è l’amministrazione comunale che aggiunge un cordoglio alla famiglia ed a tutti suoi cari.

“Sul territorio si registrano quattro casi positivi, di questi tre sono in quarantena domiciliare e per uno è stato necessario il ricovero in ospedale. A seguito delle attività di tracciamento dei contatti dei soggetti risultati positivi, ad oggi risultano in quarantena precauzionale 25 soggetti appartenenti a diversi nuclei familiari”.