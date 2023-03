È l'ora del Ponte sullo Stretto, Salvini: 'Atteso oggi l'ok definitivo'

Approvato dal Consiglio dei ministri, lo scorso 16 marzo, con la formula "salvo intese", per il decreto Ponte oggi sarà la giornata decisiva

Una crociata senza sosta quella condotta dal leader della Lega. Il Ponte sullo Stretto, lo dice ormai da tempo Matteo Salvini, “è un’opera indispensabile” non solo per Calabria e Sicilia, ma per l’Italia e l’Europa.

Approvato dal Consiglio dei ministri, lo scorso 16 marzo, con la formula “salvo intese”, per il decreto Ponte oggi sarà la giornata decisiva. Secondo il Vicepremier, infatti, dovrebbe arrivare, così come annunciato nelle scorse settimane, entro il 31 marzo, l’ultima conferma.

“Fare ferrovie più moderne senza il Ponte sullo Stretto non avrebbe senso, così come fare ferrovie più moderne senza il Ponte non avrebbe senso lo stesso” ha detto il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Capital – Oggi dovrebbe avere l’ok definitivo il decreto”.

Il testo, sempre secondo quanto annunciato da Salvini, “parte da una legge del 1971”.