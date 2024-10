Decreto Rilancio – Artigiani e Commercianti esclusi dal bonus di 1000€. Confedercontribuenti: ‘Beffa inaccettabile’

L’articolo 84 del Decreto Rilancio dal titolo “Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19” nega ad artigiani e commercianti di poter accedere all’indennità una tantum di 1000€ prevista per il mese di Maggio all’indirizzo di chi nei mesi di Marzo e Aprile ha subito una perdita del fatturato di oltre il 33%.

Il testo del provvedimento infatti esclude dai benefici tutti i lavoratori autonomi iscritti a gestioni speciale AGO. Si esaurisce dunque nei 600€ versati nelle casse di queste categorie a marzo e aprile – che potrebbero tranquillamente dimostrare con dati alla mano la necessità del beneficio a favore – il sostegno del Governo nei confronti di due dei settori maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia da Coronavirus.

Oltre al danno, anche la beffa: per molti artigiani e i commercianti, rimasti a lungo a casa senza poter alzare la saracinesca e senza la possibilità di operare in smart working, il sussidio avrebbe potuto essere fondamentale per risanare le ingenti perdite e tentare un rilancio in vista della riapertura delle attività. Un pensiero, in tal senso andrebbe rivolto anche a tutte le altre piccole e medie imprese letteralmente devastate dalla pandemia, con i ricavi ridotti a zero e una prospettiva di ripresa lenta se non nulla. Attività come le agenzie di viaggio, o più in generale quelle legate al mondo degli operatori del turismo sono ancora ferme e il loro grido disperato di aiuto deve essere raccolto immediatamente dal governo.

“Inaccettabile la beffa riservata al mondo delle piccole e medie imprese, agli artigiani e ai commerciati, a tutte le attività ancora chiuse e il cui futuro resta appesa ad un filo”. Lo dichiara il Presidente nazionale di Confedercontribuenti, Carmelo Finocchiaro.