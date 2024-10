Delrio: “L’aeroporto di Reggio va recuperato” – VIDEO

“L’aeroporto di Reggio Calabria va recuperato”. Lo ha detto il Ministro dei Trasporti Graziano Delrio nel corso dell’incontro “investimenti e comunità” tenutosi questa mattina a Rimini nell’ambito dell’Assemblea nazionale degli Amministratori del Partito Democratico.

Il ministro si è soffermato sul sistema dei trasporti sottolineando la necessità di continuare ad invertire la rotta “sulla depressione degli investimenti”.

“Puntiamo molto sul valore sociale dei trasporti e sul rapporto con le comunità – ha spiegato Delrio nel corso dell’incontro, al quale era presente anche il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà – il tema dell’accessibilità e delle infrastrutture influenza molto lo sviluppo dei territori”.

“Negli ultimi anni si sono fatti importanti passi in avanti – ha aggiunto Delrio – sul tema dei trasporti. Qualche anno fa stavamo a cercare i fondi, ora parliamo di velocizzare la burocrazia. Dobbiamo saper programmare, aumentando gli investimenti per le comunità ed incentivando anche il trasporto pubblico locale. Dare mobilità significa dare diritti, soprattutto per le fasce più deboli”.