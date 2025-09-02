Turismo, Nesci (ECR-FdI): ‘Italia apripista sul Codice europeo delle recensioni online’

“Il nuovo Codice di condotta della Commissione europea sulle recensioni online nel settore turistico rappresenta una vittoria non solo per l’Europa, ma soprattutto per l’Italia, che ha saputo fare da apripista grazie al lavoro del nostro Governo”.

Lo dichiara l’europarlamentare calabrese Denis Nesci (FdI), membro della Commissione Mercato interno e protezione dei consumatori.

“È un risultato che ci rende orgogliosi – spiega Nesci – perché segna un passo avanti decisivo per garantire maggiore trasparenza, fiducia e competitività nel turismo, un settore vitale anche per la Calabria. Rafforzare la tutela dei consumatori e assicurare informazioni corrette e affidabili significa infatti sostenere concretamente le imprese turistiche del nostro territorio e creare un ambiente più solido e sicuro per chi viaggia e sceglie la Calabria come meta.”