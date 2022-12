Reggio, Denis Nesci inaugura la nuova casa di Fdi: 'Per dare risposte ai cittadini'

“Una serata indimenticabile. Travolto dall’affetto di tanti amici e dei dirigenti di partito di Fratelli d’Italia, a Reggio Calabria ho ribadito il mio impegno a favorire un nuovo protagonismo per la Calabria e per il Sud del Paese in Europa. Siamo già in cammino in questo avvincente viaggio”.

Inaugurata a Reggio Calabria, precisamente in Via Vittorio Veneto, la nuova sede dell’eurodeputato di Fratelli d’Italia Denis Nesci. Locali rinnovati e accoglienti, che secondo l’esponente del partito di Giorgia Meloni dovranno costituire la casa non solo dei militanti di Fdi, ma anche di cittadini e associazioni di categoria.

“L’obiettivo è quello di sentire e percepire con mano i problemi della comunità reggina e portare soluzioni concrete attraverso la catena istituzionale governo regionale e nazionale”, evidenzia Nesci.

Si è chiusa da pochi giorni la corsa contro il tempo per approvare la legge finanziaria, Nesci si dice soddisfatto del lavoro portato avanti dal Governo.