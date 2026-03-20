Reggio, guida in stato di ebbrezza e diffamazione al Corpo della Polizia Locale: sei persone denunciate

Sono sei le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia Locale nelle ultime 24 ore. Di esse due sono state deferite perché hanno causato incidenti stradali in stato di ebbrezza alcolica con tassi molto superiori ai limiti di legge; un altro giovane automobilista, sottoposto ai testi tossicologici presso il GOM dopo essere stato coinvolto in un grave sinistro, è risultato in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.

Altre tre persone (due uomini e una donna) sono state inoltre denunciate in quanto avevano diffamato su un noto social media il Corpo della Polizia Locale. Gli internauti identificati tramite l’associazione dell’ID del profilo, nonché attraverso il riconoscimento fotografico, convocati presso la Caserma Macheda Marino, hanno sostanzialmente confermato l’ipotesi accusatoria. Dopo le formalità di rito sono stati pertanto denunciati per diffamazione aggravata dal mezzo della stampa.

Continua dunque senza sosta l’impegno della Polizia Locale sul fronte della sicurezza stradale, in un periodo particolarmente negativo che ha purtroppo registrato, negli ultimi 100 giorni, in città, quattro sinistri letali con altrettanti pedoni deceduti.

I soggetti denunciati sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza di condanna passata in giudicato.