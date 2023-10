Reggio, la denuncia di una madre: 'Spintoni, minacce e sputi tra ragazzini. Dove sono i genitori?'

Riceviamo e pubblichiamo il racconto di una cittadina, preoccupata per lo stato di degrado e abbandono che interessa nella zona di piazza Garibaldi, a Reggio Calabria, tra la villa comunale ed il McDonald’s.

“Nonostante sia centro città, a pochi passi dalla questura, nella serata di ieri, alle ore 19:30, in compagnia di mio marito e di quattro ragazzine amiche di mia figlia siamo entrati al MC per una fugace consumazione. Fuori la situazione è apparsa da subito ‘frizzante’, ragazzini dai 9 ai 14 anni in piccoli branchi appostati negli angoli o nelle immediate adiacenze, o ancora a bordo di bici elettriche modificate che ruotavano in cerchio, pronti a creare scompiglio. Sarebbe bastata una scintilla per scatenare il litigio, ed infatti appena qualche minuto dopo ad appena pochi passi, spintoni e minacce di ripercussioni di fronte alla villa comunale: era solo una prova di testosterone di ragazzini senza nemmeno un filo di barba, forti però di essere raggruppati in piccole bande”.

Francesca Romeo denuncia l’atteggiamento di alcuni ragazzini e la mancanza di personale di polizia in alcune zone della città.

“Dopo pochi minuti, un gruppetto di ragazzine molto truccate di appena 10/12 anni vestite tutte con micro abiti atteggiandosi a donne adulte e vissute, al loro passaggio veniva attenzionata e sputata da alcuni ragazzi. Sono intervenuta rimproverandoli e ne stava nascendo una accesa discussione, alla fine l’intervento di mio marito ha riportato la calma in una situazione piena di tensione, costringendoci ad allontanarci. Mi chiedo però dove siano i genitori di queste ragazzine vestite in modo provocante ed indecoroso, così come quelli dei bulletti ma soprattutto mi chiedo come sia possibile la totale e colpevole assenza delle forze dell’ordine. Durante la mia passeggiata ho visto solo tre pattuglie: una della polizia in piazza Duomo, una della Guardia di finanza a piazza Campagna ed una dei Carabinieri a presidiare piazza Italia. In tutto 6 uomini, in un sabato sera, per giunta in zona centrale dove forse c’è meno bisogno”.