Redel Viola, dopo il caos post Messina è derby calabrese contro Catanzaro 

Settimana rovente e ricca di impegni per gli appassionati di basket reggini e per i tifosi neroarancio. Dopo l’accesissimo derby dello Stretto, la Redel Viola si appresta ad affrontare quello calabrese, in trasferta stasera alle 20:30 al Pala Pulerá di Giovino. Avversario del decimo turno infrasettimanale la Basket Academy Catanzaro di coach Salvatore Procopio.

I neroarancio hanno avuto poco tempo a disposizione per smaltire le tossine di un derby combattuto e fin troppo nervoso come quello di domenica scorsa contro Messina. Una partita che ha lasciato il segno anche a causa delle discusse disposizioni disciplinari contro la società e i tesserati della Viola in seguito al parapiglia del post gara contro i peloritani.

La società reggina hanno già annunciato, in un comunicato diffuso poche ore fa, il ricorso a questa decisione che al momento prevede, oltre ad multe e sanzioni, il campo del Palacalafiore squalificato per 4 giornate (riducibili a tre qualora la Viola pagasse un’ulteriore ammenda) e il giocatore Nikola Ivanaj fermo ai box per due turni.

Oltre a fare a meno di un giocatore in netta crescita nelle ultime partite, coach Cadeo dovrà prendersi cura soprattutto dell’aspetto mentale di una squadra che, da tutta questa amara vicenda, deve uscire più rafforzata e sicura dei propri mezzi. E, assieme a società e pubblico, riuscire a formare quella “pigna” fondamentale per affrontare il lungo percorso verso le fasi finali della stagione.

L’avversario

La Basket Academy Catanzaro è la matricola quest’anno della Division H di B interregionale, ed ha pagato lo scotto del salto di categoria con una serie di sconfitte, interrotte solo al sesto turno con il successo tra le mura amiche contro Marigliano. Da qui i giallorossi si sono sbloccati, vincendo prima in trasferta contro la deludente Barcellona e poi di nuovo in casa nel derby calabrese contro Rende.

Sei punti che i ragazzi di coach Procopio hanno guadagnato grazie all’intensità difensiva, l’arma migliore dei catanzaresi, e ad una ritrovata qualità nel gioco offensivo da capitan Sabbatino e compagni.

Quello catanzarese è un collettivo in crescita, che sta trovando la famosa “amalgama” e che ha come punta di diamante il lituano Martynas Tamulevicius, ala-pivot di 2,11m ottimo rimbalzista oltre che miglior realizzatore della sua squadra con 19.8 punti di media a partita.

L’ala duttile ex Viola Levan Babilodze, innesto di inizio mese, sta prendendo confidenza con la filosofia di coach Procopio e spazio in termini di minutaggio, ma ha portato già il suo contributo in termini di punti ed esperienza.

Da Monopoli sono inoltre arrivati i centimetri e la fisicità dell’ala classe ‘95 Matteo Annese, insieme sotto canestro al confermato Gojin Sipovac, talentuosa ala di 202cm classe 2004 tra i protagonisti della promozione in B, ed a Riccardo Agbortabi, un’altra ala-pivot classe 2000 di 2 metri, l’anno scorso alla corte di coach Bolignano all’Orlandina.

Nel reparto esterni il capitano Sabbatino, altro ex neroarancio, play-guardia fondamentale per il gioco della Academy, e il rientrante Pasquale Battaglia, guardia catanzarese doc classe ‘93 l’anno scorso a Milazzo. Altro ritorno nel capoluogo calabrese quello di Gianluca Carpanzano, play-guardia esperta classe ‘95 e figlio della cantera giallorossa.

Arbitri della serata i signori Luca Mogavero di Bellizzi (SA) e Mauro Sacco di Salerno. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della società di casa.