Derby Metropolitano: Scortica e la Dierre pronti alla sfida contro Gioia Tauro

Domenica alle ore 18, al Palamangione di Gioia Tauro, andrà in scena uno dei derby più sentiti della pallacanestro calabrese: Cestistica Gioiese contro Dierre Basketball Reggio Calabria. Alla vigilia dell’atteso confronto, il capitano della Dierre, Giacomo Scortica, ha parlato della preparazione e delle sensazioni della squadra.

Intervistato subito dopo un intenso allenamento, Scortica ha delineato lo stato della squadra: “Siamo bene, stiamo lavorando molto duramente. Siamo contenti di quello che stiamo facendo perché lo stiamo facendo con la massima serietà e disposizione verso il compagno“. Il capitano ha poi sottolineato i progressi fatti, evidenziando un netto miglioramento rispetto alle prestazioni precedenti: “Abbiamo visto segnali positivi nell’ultima partita rispetto alla penultima gara vinta, comunque contro Cus Palermo, senza dubbio. Abbiamo fatto un’ottima prestazione a livello di intensità“. Tuttavia, Scortica individua anche l’area su cui lavorare: “Dobbiamo fare attenzione ai cali mentali. Dobbiamo essere molto più costanti in questo”.

Durante l’intervista, Scortica ha riferito i complimenti ricevuti dall’allenatore Inguaggiato per la sua prestazione difensiva nell’ultimo impegno, caratterizzata da sacrificio e poca attenzione alle statistiche personali. “Sì, molto soddisfatto“, ha commentato il capitano. “Difendere così su un giocatore così importante e limitarlo, mi rende ancora più partecipe alla partita in generale, essere concentrato bene“.

Sulla partita di domenica, Scortica non ha dubbi: “Mi aspetto un derby molto caldo. So che la piazza di Gioia Tauro è molto, molto calda, i tifosi sono tanti e rumorosi“. L’approccio della Dierre sarà improntato alla massima umiltà: “Mi aspetto un derby in cui noi ci mettiamo la massima serietà e soprattutto umiltà, cercando di fare il meglio possibile rispettando l’avversario, non prenderlo sotto gamba e dare il massimo”. Riconoscendo il valore dell’avversaria, ha aggiunto: “Guardandoli anche da fuori nelle altre partite, penso sia una squadra ben composta. Loro hanno dimostrato di essere sempre rognosi, non mollano mai“.

La sfida avrà anche un sapore di reunion. A Gioia Tauro gioca infatti un ex compagno di Scortica ai tempi del Basket Barcellona, il giovane Joshua Vita Sadi.Un dettaglio che aggiunge un ulteriore pizzico di rivalità amichevole ma intensa a un derby che non ha bisogno di presentazioni.

L’appuntamento è per domenica alle 18 al Palamangione. La Dierre, guidata da un Scortica concentrato e motivato, cercherà di portare a casa una vittoria importante, contando sulla costanza e sull’unità di gruppo che stanno costruendo in settimana.