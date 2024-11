Redel Viola, il capitano Fernandez dopo il derby: ‘Continuiamo a lavorare e vincere’

La pallacanestro reggina esulta per la decima volta consecutiva. Manu Fernandez, capitano della Redel Viola Reggio Calabria, è stato intervistato da Reggio a Canestro al termine del derby vinto contro Catanzaro.

“Sicuramente siamo arrivati qui con qualcosa in testa che non aveva a che fare con questa partita, ma subito la gara ci ha fatto ritornare a pensare a quello che dovevamo. Abbiamo iniziato male, e il primo quarto di Catanzaro è stato buonissimo. Se non ci fossimo subito rimessi in partita l’avremmo sicuramente persa”.

La squalifica di Ivanaj e la reazione della squadra

Il capitano si sofferma sulla situazione che sta vivendo in queste ore la società neroarancio, in seguito alle decisioni della giustizia sportiva che, in attesa dell’esito del ricorso, hanno comportato la squalifica del compagno Ivanaj:

“Nikola è una parte importante del gruppo, proviamo a sostituirlo con tutti i giocatori che abbiamo disponibili. Abbiamo avuto poco tempo, perché abbiamo giocato domenica e mercoledì c’era già questo derby. Non c’è tempo per abituarsi a questa cosa, dobbiamo continuare a lavorare e controllare quello che noi possiamo controllare”. Per il capitano neroarancio l’importanza di continuare sulla strada intrapresa: Leggi anche

“Per fortuna stiamo andando bene in quanto a punti e vittorie, e vogliamo continuare con questa serie di successi, soprattutto con il lavoro che stiamo facendo, che è buono. E onore a Catanzaro: ha fatto una partita incredibile”.