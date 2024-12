Derive Festival, per la settima edizione due tappe a teatro

Il Derive Festival, nato nel 2018 e organizzato dall’associazione Laboratori Musicali di Teresa Mascianà, con la direzione artistica di Ettore Castagna, arriva alla sua settima edizione con una serie di eventi unici. Il festival ha come obiettivo la valorizzazione delle contrade e dei beni culturali meno conosciuti, e quest’anno presenta una veste invernale che si estenderà tra febbraio e aprile 2025, con eventi estivi in programma successivamente.

Il Programma del Derive Festival 2024

Il Derive Festival, festival itinerante che unisce musica divergente e trekking urbano, è stato recentemente presentato presso La Saletta, sede dell’associazione Laboratori Musicali APS-ETS di Reggio Calabria, presieduta da Teresa Mascianà. Quest’edizione coinvolgerà Reggio Calabria e Villa San Giovanni, con la collaborazione di dieci associazioni locali. Il festival è patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal Comune di Reggio Calabria.

Nel tentativo di estendere la stagione estiva, il festival propone due eventi teatrali, facendo parte di un esperimento di destagionalizzazione. Gli appuntamenti sono programmati per il mese di dicembre 2024, e le serate saranno caratterizzate da musica di alta qualità.

Due Grandi Eventi Musicali

Il primo evento si terrà il 27 dicembre 2024 alle ore 19:00 presso l’ex Politeama Siracusa (attualmente sede del Burger King) di Reggio Calabria, dove i Queen Experience, band tributo ai Queen, offriranno un tributo alla leggendaria band britannica. I membri del gruppo, Antonio Chilà (voce e pianoforte), Giorgio Stiriti (chitarra), Domenico Mazza (basso) e Alessio Mauro (batteria), promettono una performance coinvolgente con i successi più celebri dei Queen.

Il secondo appuntamento si terrà il 28 dicembre 2024 alle ore 21:00 al Teatro Primo di Villa San Giovanni, dove il cantautore scozzese Cc Winning e la sua band The Train of Love presenteranno il loro nuovo disco “Victims of the Tide”. L’album mescola diversi stili musicali ed esplora storie di persone e contesti sociali. In apertura, si esibirà il chitarrista reggino Walter Brancatisano, noto per il suo stile che fonde delta blues, country e rhythm and blues, con alcuni brani inediti.

Un Festival in Crescita

Il Derive Festival si è contraddistinto nel corso degli anni per la sua capacità di coinvolgere artisti di grande valore, come Nada, Marina Rei, ’O Zulù, A Toys Orchestra, Il Parto delle Nuvole Pesanti, Re Niliu, e molti altri. Quest’anno, con la settima edizione, il festival continua a crescere, offrendo un mix di musica di nicchia e la valorizzazione di beni culturali poco conosciuti, rendendo ogni evento un’esperienza unica per gli spettatori.

L’ingresso ai concerti è gratuito. Vi aspettiamo per una nuova edizione ricca di musica di qualità, scoperta culturale e l’entusiasmo di una città che continua a diventare un punto di riferimento nella scena musicale.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito web ufficiale del festival o seguiteci sui social.