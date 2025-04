Il Dg Praticò: ‘Ho sentito Aquino. La provincia sempre a sostegno della Reggina’

Nel pomeriggio abbiamo intervistato il presidente del Locri Cesare Polifroni che attraverso CityNow ha voluto fare alcune precisazioni in merito ad alcuni episodi avvenuti nel pomeriggio di ieri nel corso della gara tra la formazione di casa e la Reggina. Qualche ora dopo l’intervento del massimo dirigente, sempre attarverso il nostro giornale, sono arrivate anche i ringraziamenti e le precisazioni del Dg degli amaranto Giuseppe Praticò:

L’intervento del DG Praticò

“In merito alle dichiarazioni rilasciate a CityNow dal presidente del Locri Polifroni, ritengo che oltre ogni rivalità tra le due tifoserie, tutto vada riportato nell’alveo della tranquillità. Locri è una cittadina straordinaria che ha dato negli anni un grandissimo contributo in termini di tifo nei confronti della Reggina. Ma tutta la fascia ionica è sempre stata vicinissima alla compagine amaranto. Colgo l’occasione per ringraziare la società e in primis il presidente, per l’accoglienza ricevuta. E’ normale che nell’arco dei novanta minuti, per necessità di classifica le due squadre puntino alla vittoria, pertanto è legittimo si battagli per portare a casa il risultato”.

Il gesto di Aquino

“Per quello che riguarda il capitano Aquino, abbiamo avuto modo di sentirci, ci siamo chiariti. Il ragazzo era ovviamente dispiaciuto, gli ho ribadito che oltre ad essere un ottimo calciatore è anche un bravo ragazzo. Quando la posta in palio è alta può succedere di andare oltre, anche se il gesto è stato veramente brutto.

Auguro al Locri di raggiungere la salvezza, anzi sono sicuro che ci riuscirà”.