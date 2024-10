Di Maio incontra in Senato i parlamentari calabresi

Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 Stelle, è al Senato per incontrare i parlamentari calabresi in vista delle elezioni del 2020. Al centro del colloquio ci sarebbero le prospettive dell’alleanza con il Pd a livello locale, dopo la pesante sconfitta in Umbria.

All’interno del Movimento, però, Luigi Gallo preme per andare avanti con lo stesso schema sperimentato in Umbria: “La strada è quella indicata da Beppe Grillo, continuare il dialogo con le forze politiche del centrosinistra, anche civiche, non create però all’ultimo momento, è l’unica strada percorribile per contrastare la soluzione facile di chi vuole un uomo solo al comando e stuzzica le paure del Paese”.