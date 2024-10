Nesci si candida a Governatore della Calabria, Di Maio: “Sa che non si può fare”

Arriva lo stop da parte del leader dei 5Stelle alla candidatura di Dalila Nesci come Governatore della Calabria: "Abbiamo delle regole e vanno rispettate. Non esistono deroghe"

”Dalila è intelligente e sa che non si può fare. Abbiamo delle regole e vanno rispettate. Non esistono deroghe”. Così Luigi Di Maio, in un colloquio con Il Fatto Quotidiano, commenta l’intenzione della deputata Dalila Nesci di candidarsi alla presidenza della Regione Calabria per le regionali in Calabria.

Sull’Umbria, invece, secondo Di Maio, “Bianconi è bravissimo, ci ha cercato lui ed è il perfetto candidato per un patto civico. Ha votato per un candidato sindaco di destra, ma questo conferma che è post-ideologico, cioè che va benissimo”. “Mi aspetto che tutto il Governo – dice ancora il capo politico del Movimento 5 stelle – partecipi alla campagna elettorale e sono lieto che anche Conte abbia dato la sua disponibilità”.

fonte: ansa.it