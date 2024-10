Di Michele: ‘Reggina ti sono grato. Meriti la B e poi la A’

E’ il giocatore che con la maglia della Reggina ha giocato in tutte e tre le categorie. David Di Michele lo ha fatto per la prima volta nella massima serie con grandi risultati ed ha chiuso con quello spareggio vinto contro il Messina che ha consentito la permanenza in serie C, anche se dopo qualche mese è arrivato purtroppo il fallimento. Coronavirus e Reggina le parti che abbiamo selezionato nell’intervista rilasciata a TuttoC.com:

“C’è ansia. Nessuno pensava che si arrivasse fino a questo punto. Forse all’inizio la si è presa sottogamba, si è sottovalutato il tutto ed ora dobbiamo essere tutti guardinghi e rispettare ciò che ci ha detto il Governo, rimanendo in casa. Bisogna stringerci tutti quanti e rispettare le regole.

Sinceramente non sto neppure sentendo parlare di calcio, c’è poco da dire. Tutto quello che è inerente al calcio passa in secondo piano. Dobbiamo mettere davanti la salute di tutti quanti. Lo sport è paralizzato giustamente, ci sono altre priorità.

La Reggina sta volando e sono felicissimo di questo. Stanno facendo cose importanti. A Reggio si sta dimostrando che con la programmazione e con le giuste persone si può arrivare a obiettivi importanti.

Indossare quella maglia per me è stato un onore, come tutte quelle che ho indossato. Ma soprattutto lì perché giocare nella Reggina mi ha catapultato nel grande calcio e mi ha dato grande risonanza a livello calcistico. Dopo quei 2 anni sono tornato a Udine e sono arrivato in Nazionale. Lì mi sono consacrato e quindi non posso che ricordare con grande felicità la piazza di Reggio. C’è uno stadio sempre pieno e una città bellissima: sono contento che si sta riassaporando il calcio vero e che possano tornare là dove si meritano. Si meritano la Serie B e anche la Serie A. Dopo una caduta ci si rialza sempre e loro lo stanno facendo“.

