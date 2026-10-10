Emergenza dializzati a Reggio, il G.O.M. incontra i pazienti: svolta e progetto straordinario

Collaborazione istituzionale per una soluzione definitiva. Intanto il G.O.M., in sinergia con l’A.S.P. ha avviato un progetto straordinario volto a garantire la regolare erogazione dei trattamenti emodialitici fino al completo e idoneo ricollocamento di tutti i pazienti.

Questa mattina, il Direttore Sanitario Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, Dr. Salvatore Costarella, in rappresentanza della direzione strategica, ha incontrato l’associazione FINTRED dei pazienti dializzati reggini, presieduta da Francesco Puntillo. Il dr. Costarella ha spiegato come il G.O.M. si sia trovato a far fronte a un’emergenza inaspettata, per la quale 30 pazienti si sono rivolti al Pronto Soccorso per ricevere un trattamento dialitico che, in realtà, è un trattamento cronico.

Il G.O.M. ha fronteggiato l’emergenza

il G.O.M. ha fronteggiato questa situazione accogliendo i pazienti ed erogando loro il trattamento salvavita nelle ore notturne, a cause della piena occupazione delle macchine negli orari diurni da parte degli altri pazienti già in carico all’U.O.C. di Nefrologia il cui personale con grande professionalità e spirito di sacrificio si è messo a disposizione dei nuovi pazienti.

Di fronte a tale scenario, la Direzione Strategica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria si è attivata tempestivamente nel promuovere le necessarie interlocuzioni istituzionali, offrendo la massima collaborazione per giungere a una soluzione idonea e strutturale.

Le interlocuzioni istituzionali

Le prime interlocuzioni sono state con il Sindaco di Reggio Calabria, on. Francesco Cannizzaro, poi, nella giornata di giovedì, il Commissario Straordinario, Dott.ssa Tiziana Frittelli, unitamente al Direttore Sanitario Aziendale, Dr. Costarella, ed al Direttore Generale dell’A.S.P. di Reggio Calabria, Dott.ssa Maddalena Berardi, sono stati ricevuti di nuovo dal Sindaco e da S.E. il Prefetto di Reggio Calabria, Dott.ssa Clara Vaccaro. Il proficuo confronto ha posto le basi per il definitivo superamento della problematica.

Il progetto straordinario per i pazienti dializzati

Nelle more della definizione dell’iter, per la quale c’è l’impegno anche del dott. Ernesto Esposito, Dirigente Generale del Dipartimento “Salute e Servizi Sanitari” della Regione Calabria, la Dott.ssa Tiziana Frittelli ha impegnato in via eccezionale il G.O.M. in un progetto straordinario volto a garantire la regolare erogazione dei trattamenti emodialitici fino al completo ed idoneo collocamento di tutti i pazienti.

Il progetto, supportato attivamente dall’A.S.P. di Reggio Calabria, anche attraverso l’impiego di proprie unità’ di personale insieme ai professionisti del G.O.M., consentirà di prendere in carico 32 pazienti alla settimana, articolando le prestazioni su 6 turni serali (con un turno domenicale previsto in fascia mattutina). Le prestazioni saranno rese dal personale sanitario oltre l’orario di servizio al fine di non intaccare la regolare attività ordinaria dell’Ospedale – unico centro i Calabria ad effettuare trapianti di rene da donatore vivente.

Il ringraziamento ai professionisti dell’U.O.C. Nefrologia

I pazienti hanno espresso la loro gratitudine al G.O.M. per essersi fatto carico di una situazione emergenziale, dimostrando grande senso di responsabilità e pragmatismo. La Dott.ssa Frittelli esprime grande soddisfazione per la stretta sinergia attivata con il D. G. dell’A.S.P. di Reggio Calabria, Dott.ssa Berardi, e ringrazia il Sindaco, On. Cannizzaro, S. E. il Prefetto, Dott.ssa Vaccaro ed il dott. Esposito, certa che con la collaborazione di tutti gli attori istituzionali si avvierà un percorso in grado di risolvere le criticità attuali.

Il Commissario indirizza il più grande ringraziamento a tutti i professionisti dell’U.O.C. Nefrologia, rappresentati dal responsabile f.f., Dr. Vincenzo Panuccio, poiché, ancora una volta, si sono prodigati per assicurare adeguate cure alla cittadinanza.