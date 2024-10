Minicuci a Reggio, le prime dichiarazioni ai microfoni di CityNow

Da oltre un mese e mezzo si parla di lui.

E mai, fino ad oggi, aveva rilasciato dichiarazioni sulla sua candidatura a sindaco alle prossime elezioni a Reggio Calabria. Intercettato sulla via principale della città, in compagnia di Emiliano Imbalzano (ieri l’arrivo dell’ex direttore generale di Genova in città), il probabile candidato del centrodestra (espressione della Lega) commenta così la sua presenza in riva allo Stretto.

“Sono in città per calmare le acque e prendere un pò di aria reggina. Già da domani avremo qualche novità sicuramente. Al momento non ho alcun titolo per fare una chiacchierata. Se ci sarà una indicazione per me sarò disponibile ad un confronto più ampio con la stampa”.

E’ chiaro come Minicuci sia in attesa di una conferma e l’ufficialità, a quanto pare, arriverà nelle prossime ore. Non si sbottona però l’ex direttore generale del comune ligure e sulla possibile spaccatura del centrodestra (mentre scriviamo si sta tenendo l’incontro a Roma di FdI) dichiara: