Il congresso Didamatica 2019 a Reggio. Marafioti (AICA Calabria): “Motivo d’orgoglio per la città”

CityNow ha incontrato il dott. Renato Marafioti Presidente Sezione Territoriale AICA Calabria.Il ricco resoconto degli eventi organizzati ed un annuncio importante, un’occasione unica per la nostra città. A Reggio Calabria presso l’Università Mediterranea si svolgerà il Congresso scientifico DIDAMATICA 2019.

Il Safer Internet Day 2019

“Siamo alla quinta edizione in Calabria, il Safer Internet Day 2019, la giornata mondiale per la sicurezza online, istituita e promossa dalla Comunità Europea, organizzata dalla Sezione territoriale Aica Calabria, è un evento formativo ed informativo in crescita”. Presenti le scolaresche da tutta la Calabria ed in particolare dal territorio reggino: ITIS Panella – Vallauri, IC “Cassiodoro – Don Bosco”, Liceo Scientifico “A. Volta”, IC Pascoli Alvaro di Siderno, IC “Alvaro Gebbione”, IC Piria Scilla, IC “G. Moscato” Scuola Asprea, Istituto”Nostro Repaci”, “Istituto Giovanni XXIII”, Istituto Omnicomprensivo Filadelfia, Istituto Magistrale “T. Gulli”.

Si è discusso sul tema “Together for a better Internet” “Insieme per un Internet migliore“: abbiamo coniugato l’alleanza di dirigenti, docenti, famiglie, allievi (circa 650 presenze) sul tema della consapevolezza digitale, segnalando quanto sia indispensabile sviluppare una cultura della sicurezza informatica che parta dalla consapevolezza dei rischi.

“L’AICA, è l’associazione italiana senza scopo di lucro di cultori e professionisti ICT. Ha come finalità lo sviluppo delle conoscenze digitali nel nostro Paese: la diffusione della cultura digitale e la costruzione della società digitale sono requisiti essenziali per il progresso della collettività. È ammesso chiunque si riconosca nella mission di AICA per la sua formazione scientifica, tecnica, culturale o per la sua esperienza professionale: professionisti, accademici, dirigenti scolastici, docenti, specialisti, cultori del settore, manager, dottorandi, ricercatori, divulgatori, educatori e anche solo appassionati ai temi dell’ICT”.

La Sezione Territoriale AICA Calabria, nata nel dicembre 2016, grazie all’impegno ed alla dedizione del dott. Renato Marafioti, con sede a Reggio Calabria presso l’Associazione Culturale Format Test Center capofila per il rilascio delle certificazioni ECDL AICA, si propone come finalità principali, la rappresentanza locale di AICA, lo sviluppo di iniziative culturali, la promozione dell’associazionismo a livello locale, la necessità di alimentare processi di condivisione di saperi ed abilità, la creazione di alleanze e sinergie per fare rete sul territorio. I prossimi impegni della Sezione: una serie di convegni a Reggio Calabria, Roccella Jonica, Catanzaro e Cosenza sul tema del “cyberbullismo e sul valore delle competenze informatiche certificate”.

Di maggiore attenzione, per iniziativa del Presidente dott. Renato Marafioti, dopo 32 anni l’AICA sarà a Reggio Calabria per la 33esima edizione del Congresso annuale, DidaMatica 2019 (DIDAttica e inforMATICA). Sarà organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi Mediterranea e la collaborazione del MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) giovedì 16 maggio e venerdì 17 maggio 2019. “Sono lieto ed orgoglioso di annunciare che l’edizione calabrese sarà ospitata nella prestigiosa sede dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e coinvolgerà personalità illustri dell’istruzione e della formazione provenienti da tutta Italia. Parte da oggi l’invito alla riflessione lanciato da Didamatica, che per l’edizione 2019 ha scelto il tema

“BYOD, realtà aumentata e virtuale: opportunità o minaccia per la formazione?”

Il programma del convegno scientifico sarà articolato in: sessioni plenarie dedicate ai temi portanti della manifestazione, relazioni invitate, workshop organizzati da MIUR, Agenzia per l’Italia Digitale e dal Comitato Organizzatore, sessioni scientifiche dove gli Autori presenteranno i loro contributi, pervenuti grazie anche alla vivacità dei comitati ed al contributo del MIUR. Si concluderà, probabilmente, con un evento formativo riservato soltanto ai soci AICA presenti alla manifestazione.

Dal 1986 Didamatica è il punto di riferimento per studenti, docenti, istituzioni scolastiche, professionisti ICT, aziende e Pubblica Amministrazione sui temi dell’innovazione digitale per la filiera della formazione. Ponte tra scuola, università, formazione, ricerca e impresa, tiene vivo il confronto su ricerche, sviluppi innovativi ed esperienze in atto nel settore dell’Informatica applicata alla Didattica, nei diversi domini e nei molteplici contesti di apprendimento.

“È motivo di orgoglio per la nostra città, ospitare il Congresso scientifico Didamatica 2019” ribadisce il Presidente Marafioti. “Si tratta di un congresso importante e prestigioso che si rivolge a tutte le professionalità chiamate ad intervenire nel settore ICT – aggiunge – pertanto costituisce una notevole occasione di formazione ed aggiornamento professionale, peraltro stimolata anche dalle competenze presenti nel nostro presidio universitario. Nella convinzione che questo evento costituisca un’opportunità non solo di crescita scientifica ma anche di promozione per la città di Reggio Calabria, a nome dell’intera Sezione Territoriale AICA Calabria formulo i migliori auspici per il successo dell’evento”.