Federica Dieni approda a Italia Viva dopo l’addio ai 5 Stelle

La parlamentare reggina Federica Dieni dopo l’addio al Movimento Cinque Stelle passa a Italia Viva. Ad annunciarlo il segretario regionale dei renziani Ernesto Magorno.

“Con lei ho condiviso tanti anni in Copasir dove ho avuto modo di apprezzare la sua grande competenza e passione. Andiamo avanti con il nostro progetto moderato e riformista”, le parole di Magorno.

“E’ da tempo che le decisioni che vengono prese dai vertici non mi appartengono più – sottolinea l’ormai ex deputata pentastellata – Erano ormai troppe le scelte non condivise a cui mi sono attenuta per mera disciplina di partito, ma che hanno determinato in me un profondo disagio interiore e uno scollamento rispetto a un progetto in cui non posso riconoscermi”, aveva dichiarato Dieni nei giorni scorsi, nel momento dell’addio ai 5 Stelle.

Anche Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva, ha annunciato il nuovo ingresso.

“Il gruppo alla Camera e la comunità di Italia Viva danno il benvenuto a Federica Dieni. “L’arrivo di Federica dimostra che la costruzione di un progetto serio al centro è possibile e il tentativo di polarizzare le elezioni sta fallendo. Oggi più che mai il nostro progetto riformista si conferma attrattivo”.