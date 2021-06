Reggio, le priorità della Dieni (M5S): dal no al Ponte al rilancio dell’aeroporto

Il Ponte sullo Stretto torna ciclicamente ad arricchire le cronache quotidiane con i pro e i contro, ognuno con le proprie ragioni, che dibattono su un’opera che non fa mai un passo avanti, ma neanche indietro. Federica Dieni, deputata reggina del Movimento 5 stelle, è una convinta assertrice del “no” alla faraonica infrastruttura:

"La maggior parte dei calabresi ha utilità, in questo momento storico, ad essere uniti. Ovviamente con il resto dell'Italia, ma soprattutto con il centro produttivo del nostro paese e con l'Europa in particolare. Credo che noi, soprattutto Reggio Calabria, possiamo ripartire se abbiamo un aeroporto funzionante, valido e in poco tempo ci faccia essere internazionali, e non soltanto nazionali. Io non sono per un no ideologico. Il mio no è frutto di uno studio, quindi ovviamente ci sono degli studi sia per quanto riguarda l'impatto ambientale che per quanto riguarda l’irrealizzabilità proprio della struttura. Se ci sono state delle persone, esperte, che non hanno trovato semplice la sua costruzione qualche problema ci sarà. Questo ponte potrebbe in realtà servire in minima parte per il traffico portuale nei porti siciliani, ma diciamo che si prospetta nel futuro di utilizzare sempre più navi veloci che magari arrivano a Gioia Tauro e poi proseguono attraverso le vie del mare. Quindi ci sono degli studi, non è che uno impazzisce e dice no se è una cosa che serve al territorio. Immaginare poi un territorio come il nostro, per vent'anni con un cantiere aperto, voglio dire che turismo ci può essere? Quindi cerchiamo di costruire intanto l'alta velocità fino a Reggio Calabria che è fondamentale per favorire tutte le altre infrastrutture tra cui il porto di Gioia che è anche importantissimo. Quindi abbiamo tutto quello che è necessario, basta sfruttare bene quello che già abbiamo”.