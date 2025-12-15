Dierre, Arrighini: ‘Mai sottovalutare nessuna partita. A Reggio sto benissimo e siamo uniti’

Una vittoria agevole, che però arriva dopo una settimana di lavoro intenso e con le idee molto chiare. Filippo Arrighini, centro della Dierre Basketball Reggio Calabria, commenta con il piglio dell’esperto la prestazione della sua squadra, ma soprattutto traccia un bilancio di un momento di stagione che vede i calabresi tra i protagonisti del campionato.

La consapevolezza, per il pivot: “Tutta la settimana ci abbiamo lavorato oltre che per un fattore tecnico pensando alle loro bocche da fuoco, soprattutto Scimone e Dimitrovic, abbiamo lavorato tanto anche su non sottovalutare mai nessuna partita. Siamo già rimasti scottati dal ricordo di molti vantaggi che ci siamo riusciti a creare da soli quindi mai sottovalutare nessuna partita”.

Un approccio professionale che sembra trovare terreno fertile in un ambiente ideale. Arrighini, infatti, non nasconde il suo ottimo feeling con la città dello Stretto: “Mi sto trovando benissimo. A Reggio Calabria sta veramente bene, poi il clima è fantastico. Ogni tanto prendo anche il sole sul terrazzo, a casa mia, a Cengio tutto questo non sarebbe mai potuto accadere”.

E sul palcoscenico di un campionato che, partita dopo partita, vede la Diere Basketball tra le realtà di riferimento, Arrighini preferisce mantenere i piedi per terra, puntando sul gruppo: “Vedremo. Comunque noi continuiamo a lavorare insieme da squadra e uniti, come ho detto all’inizio dell’anno, ci sono momenti di più difficili, momenti più facili. L’importante è rimanere sempre uniti e dimostrare che possiamo arrivare dovunque insieme”.