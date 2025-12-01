Dierre Basket: vittoria pesante, la soddisfazione del coach Inguaggiato

Una vittoria importante, costruita su una solida difesa e su una risposta corale. La Dierre Basketball Reggio Calabria regala una prestazione di carattere al suo pubblico, e il coach Francesco Inguaggiato, a pochi giorni dal successo contro Cus Palermo, può finalmente sorridere analizzando una gara in cui la squadra ha mostrato i suoi progressi.

“Arriva una bella risposta di gruppo con tantissimi giocatori in evidenza”, ha esordito il coach, evidenziando il carattere collettivo del successo. Limitato il bomber lituano Vieversys. Ci avete lavorato in settimana? “Sì, ci abbiamo lavorato“. La chiave di volta, infatti, è stata la difesa: “È stata una buona risposta in difesa e complimenti alla squadra; i giocatori lo hanno marcato, soprattutto Giacomo Scorticas, che era quello che volevamo limitare per vedere poi gli altri cosa potevano fare“.

Nonostante il risultato, Inguaggiato ha mantenuto uno sguardo critico e costruttivo sulla prestazione: “A livello di intensità abbiamo stentato un pochino a entrare in partita. A livello di qualità di gioco, non siamo stati fluidi come potevamo essere. Il fatto che ci siamo portati i primi due quarti, anche se li abbiamo chiusi sopra di 10, in partita punto a punto, mi dà sempre qualcosa su cui lavorare“. La svolta è arrivata nella seconda metà di gara: “Poi nel terzo e nel quarto quarto siamo usciti meglio nella lunga e quindi un po’ i valori si sono visti meglio. Era quello che volevi dopo Palermo, che era comunque una vittoria, ma questo rappresenta uno step avanti. È una vittoria importante, questo non ce lo dobbiamo dimenticare“.

Aggiornandosi sui risultati delle rivali, Inguaggiato ha commentato: “Io credo, tocca pensare alla propria squadra“. Ma il pensiero va subito al prossimo, infuocato appuntamento: “I primi avversari siamo noi stessi. Se noi pensiamo al nostro e giochiamo come possiamo e sappiamo fare, poi degli avversari ci preoccupiamo in un secondo momento. È prestissimo, ma domenica c’è il super derby al Palamangione in casa della Gioiese. Questi ragazzi hanno lottato anche oggi fino alla fine. Sarà un bel derby, sarà una bella partita, dovremo preparare bene“. L’allenatore ha sottolineato l’importanza della sfida: “Mi fa piacere che giochiamo di domenica, avremo un giorno in più per prepararci. Questa sarà una battaglia più forte, più grande forse di quelle delle altre due trasferte che non sono andate bene. È più ‘rotonda’ come trasferta perché il pubblico farà anche la sua parte“.