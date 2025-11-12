Dierre Basketball, Petrovic: ‘Vittoria di squadra, dedico tutto alla mia famiglia’

Una vittoria importante, una crescita personale dopo un lungo infortunio ed una una dedica speciale a casa, in Serbia. Alexsa Petrovic, esterno della Dierre Basketball Reggio Calabria, si racconta dopo l’ultima, faticosa vittoria della sua squadra.

“È stata una bella sfida, una bella prova per noi“, esordisce Petrovic. “Loro, il Castanea di Messina, non ha mollato mai, intensi per i 40 minuti della partita. Ci sono stati momenti difficili, però siamo stati sempre sul campo, sempre presenti e l’abbiamo portata a casa. Questa squadra ha dimostrato tantissime volte di volare sul +10 in pochissimi secondi. La mossa del Coach di Vanni LaMastra su Bellomo è stata importante, bene, anche Arrighini, il Capitano Scortica e non solo.

Voglio ringraziare i compagni, abbiamo fatto un ottimo lavoro e alla fine, lavoriamo tutti insieme, cresciamo tutti insieme e speriamo di continuare in questo modo.

Un fattore chiave per la sua prestazione è stato il ritorno tra i titolari: “È stato molto importante perché da tempo che non partivo in quintetto. Prima, nelle mie precedenti esperienze, partivo sempre nei primi cinque, e ora che ho iniziato dalla panchina all’inizio è stato un pochino difficile, mi trovavo sempre, diciamo, “freddo”. Mi dovevo riscaldare di nuovo. Infatti oggi, partendo in quintetto, mi sono trovato benissimo“.

A chi dedica questa bellissima serata? La risposta è carica di affetto e tradizione: “Voglio dedicare questa vittoria alla mia famiglia perché oggi è la festa nostra, e questa partita era per loro“.

Petrovic spiega: “Come per voi reggini si festeggia la Madonna della Consolazione, noi in Serbia, ogni famiglia ha un santo e lo festeggia. E oggi è Santo Dimitri, il santo della mia famiglia“.