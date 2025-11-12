City Now

Dierre Basketball, Petrovic: ‘Vittoria di squadra, dedico tutto alla mia famiglia’

"È stata una bella sfida, una bella prova per noi"

12 Novembre 2025 - 10:00 | Comunicato Stampa

Dierre azione

Una vittoria importante, una crescita personale dopo un lungo infortunio ed una una dedica speciale a casa, in Serbia. Alexsa Petrovic, esterno della Dierre Basketball Reggio Calabria, si racconta dopo l’ultima, faticosa vittoria della sua squadra.

È stata una bella sfida, una bella prova per noi“, esordisce Petrovic. “Loro, il Castanea di Messina, non ha mollato mai, intensi per i 40 minuti della partita. Ci sono stati momenti difficili, però siamo stati sempre sul campo, sempre presenti e l’abbiamo portata a casa. Questa squadra ha dimostrato tantissime volte di volare sul +10 in pochissimi secondi. La mossa del Coach di Vanni LaMastra su Bellomo è stata importante, bene, anche Arrighini, il Capitano Scortica e non solo.

Voglio ringraziare i compagni, abbiamo fatto un ottimo lavoro e alla fine, lavoriamo tutti insieme, cresciamo tutti insieme e speriamo di continuare in questo modo.
Un fattore chiave per la sua prestazione è stato il ritorno tra i titolari: “È stato molto importante perché da tempo che non partivo in quintetto. Prima, nelle mie precedenti esperienze, partivo sempre nei primi cinque, e ora che ho iniziato dalla panchina all’inizio è stato un pochino difficile, mi trovavo sempre, diciamo, “freddo”. Mi dovevo riscaldare di nuovo. Infatti oggi, partendo in quintetto, mi sono trovato benissimo“.

A chi dedica questa bellissima serata? La risposta è carica di affetto e tradizione: “Voglio dedicare questa vittoria alla mia famiglia perché oggi è la festa nostra, e questa partita era per loro“.
Petrovic spiega: “Come per voi reggini si festeggia la Madonna della Consolazione, noi in Serbia, ogni famiglia ha un santo e lo festeggia. E oggi è Santo Dimitri, il santo della mia famiglia“.

