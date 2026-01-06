Dierre Basketball Reggio Calabria: gran colpo di mercato, arriva Elias Donati

La Dierre Basketball Reggio Calabria, con grande soddisfazione, annuncia di aver perfezionato l’acquisizione delle prestazioni sportive di Elias Donati.

Classe 1999, originario di Arezzo, cresciuto seguendo i dettami della gloria neroarancio Pino La Gioia, glorioso cestista della Piero Viola, l’ala grande di 2,00 metri è un atleta di talento ed esplosività, che incarna perfettamente il profilo di fisicità spiccata e dinamismo ricercato dal club.

Donati è un giocatore di sostanza, che porterà equilibrio alla squadra e contribuirà con tutte quelle azioni, spesso poco visibili sui tabellini ma fondamentali per il gioco collettivo.

Per la città di Reggio Calabria e per gli amanti del basket cittadino si tratta di un ritorno molto atteso. Elias, che sceglie di abbracciare con convinzione il progetto biancoblu del coach Inguaggiato scendendo di categoria, ha già lasciato il cuore in città durante la passata esperienza con i colori neroarancio in Serie B. Questa rappresenta una scelta sentita, volta a ripercorrere e portare a compimento un discorso iniziato con grande promessa.

L’arrivo di un atleta del suo calibro è un chiaro e concreto segnale degli obiettivi ambiziosi palesati dalla società nella scorsa estate e confermati sul campo. Dopo una stagione da rivelazione, culminata con un volo di alto livello fino alla fine del campionato, la Dierre Basketball attualmente veleggia saldamente in vetta alla classifica, e con questo ingaggio intende consolidare ulteriormente la propria posizione.

Elias Donati porta con sé un bagaglio di esperienza maturato in campionati di grande competitività, avendo vestito le maglie di squadre come Angri (da cui arriva) in Serie B, Arezzo, Molfetta, Fabriano, Foligno e non solo.

Il Presidente Roberto Filianoti e tutta la società danno il benvenuto a Elias, certi che il suo talento, la sua atleticità e il suo affetto per la città saranno un valore aggiunto fondamentale per gli obiettivi della stagione.