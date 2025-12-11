Dierre, il coach Inguaggiato: ‘Bel derby vinto, ma ora testa al prossimo impegno’

"Scortica è ancora da valutare, la sua situazione è ancora un pò incerta"

Un derby sentito, vissuto con intensità e chiuso nel migliore dei modi. Dopo la vittoria contro la Gioiese, il coach della Dierre Basketball Reggio Calabria, Francesco Inguaggiato, traccia un bilancio della partita e guarda al futuro di una squadra che continua a macinare risultati importanti.

“È stato sicuramente un bel derby”. È stata una bella partita, più bella per noi che l’abbiamo vinta. Ma è stata una bella partita“.

La vittoria, però, arriva nonostante alcuni intoppi. “Al di là dei motivi di mercato per cui abbiamo dovuto fare a meno di Douglas Marini, c’è stato l’infortunio di Giacomo Scortica,il nostro capitano, dopo appena, soli 5 minuti. Per il resto stiamo tutti bene. È stata una partita un po’ più difficile per via delle rotazioni, che sono state diverse dalle altre partite. Però sono stato molto, molto contento della risposta di tanti giocatori“.

Una vittoria che assume un peso particolare vista la struttura del campionato. “Il fattore campo in questo girone, se uniamo i due raggruppamenti, è molto importante”. sottolinea il coach. “Io non so come si piazzerà Gioia Tauro alla fine di questa fase regolare, ma qualsiasi cosa succeda, andare a vincere in quel campo sarà sempre un’impresa“.

Sul match e sull’avversario, Inguaggiato è chiaro: “Li ho visti bene. Come l’avevo detto all’andata, è una squadra che secondo me è fra le più attrezzate dal punto di vista atletico, veramente competitiva per questo girone. Hanno giocato col coltello fra i denti, ma ormai quello non ci sorprende. Tutte le squadre sono molto concentrate quando giocano contro di noi“.

Il contesto del girone si fa sempre più interessante. “Non solo è arrivata la riscossa del Castanea a Marsala dopo il supplementare, è arrivata la conferma del CUS Palermo. Sono due vittorie importantissime. È una classifica che si va delineando e noi siamo stati bravi ad approfittarne“.

Ora l’attenzione si sposta sul prossimo avversario, una squadra reduce da difficoltà ma pericolosa, il Cocuzza dell’ex Mladen Dmitrovic. “Arriva una squadra che all’inizio era tra le più quotate e ha subito tantissime difficoltà. Non bisogna assolutamente sottovalutare l’impegno, perché ogni gara è complicata. Dico sempre ai miei ragazzi: i principali avversari siamo noi stessi. Poi ci preoccupiamo degli altri. Sarebbe l’errore più grave, e non sarebbe la prima volta nella storia che la prima perde in casa con l’ultima. Quindi dobbiamo essere molto, molto concentrati“.

Infine, un aggiornamento sul capitano Giacomo Scortica, uscito precocemente nel derby per un infortunio ad una caviglia: “Giacomo è ancora da valutare, la sua situazione è ancora un pò incerta. Non è super grave, quindi dovrebbe essere un recupero ‘veloce’, ma se ce la fa per questa settimana non lo so“.