Dierre, Douglas Marini: ‘Vittoria di riscatto. Ora testa alla prossima trasferta’

"Sarà una partita tosta perché, come hai detto, sono tutti ragazzi giovani"

L’ala della Dierre si racconta dopo il successo contro Castanea: “Partita fondamentale per la reazione del gruppo. Sull’andare a rimbalzo abbiamo fatto la differenza“. In vista della prossima sfida: “Affronteremo un gruppo giovane che ama correre, dovremo essere pronti. Onestamente abbiamo dimostrato, dopo una sconfitta, di non doverci lasciare influenzare tanto dal punteggio che abbiamo subito a Torrenova. Sabato scorso abbiamo dato il massimo. Ci siamo riscattati con una grande vittoria in casa, dove tutti hanno dato il proprio contributo, chi più chi meno. Tutti abbiamo lasciato il segno, a dimostrazione che eravamo pronti e che volevamo veramente riscattarci“.

Così Douglas Marini, ala della Dierre, commenta la vittoria contro Castanea.

“Dopo la sconfitta il coach Inguaggiato ha preteso tantissima più attenzione sulle palle vaganti e sui rimbalzi. Sì, e noi siamo stati molto attenti su questo aspetto, forse la chiave del match. Abbiamo lavorato molto sull’andare a rimbalzo in attacco. Infatti mi sa che abbiamo preso tipo 26 rimbalzi d’attacco, 54 totali, che è un valore altissimo. Quella ha fatto la differenza, perché abbiamo tirato con percentuali molto basse da tre (mi sa col 19%) e anche da due non siamo stati stratosferici. L’andare a rimbalzo in attacco ha compensato la serata no sotto canestro“.

La vittoria arriva nonostante un carico di lavoro importante: “Fisicamente un po’ stanchi, perché comunque, nonostante la vittoria, stiamo spingendo molto in allenamento all’inizio della settimana. Ma moralmente un successo così ci ha ancora di più rafforzato e dato il sorriso. Si è visto anche in campo la felicità di tutti“.

Ora l’attenzione si sposta già sulla prossima trasferta, definita da Marini “difficilissima” da giocare in casa degli Svincolati Milazzo: “Sarà una partita tosta perché, come hai detto, sono tutti ragazzi giovani. Privilegeranno il correre in contropiede piuttosto che un gioco a metà campo. Dobbiamo farci trovare pronti a livello di fiato, pronti a dare tutto, senza paura di uscire per dare la fiaccola al compagno che entra. Dobbiamo dare il massimo, tutti“.