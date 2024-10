Dierre: si gioca ancora. Oggi test in casa del Barcellona di Serie B

La squadra intensifica la preparazione per la nuova stagione

Ancora un test contro una squadra militante al “piano di sopra”. La Dierre Basketball Reggio Calabria è pronta, nuovamente, per una sfida dall’altra parte dello stretto.

Dopo aver affrontato il Castanea Basket di Messina, i bianco-blu di Coach Cotroneo giocheranno un match formativo ed impegnativo al Palalberti di Barcellona Pozzo di Gotto.

Capitan Laganà e soci scenderanno in campo alle ore 19 contro una formazione preparata che ha voglia di stupire in B Interregionale, guidata dal collaudato Coach Pippo Biondo.