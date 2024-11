DifferenziAMOla: Reggio Calabria si appresta ad avviare un importante cambiamento

di Vincenzo Comi – Dopo Gallina adesso tocca a Ravagnese e Pellaro. Reggio Calabria si appresta ad avviare un importante cambiamento, che avrà inizio nella zona sud della città per poi coinvolgere anche le restanti zone attraverso la consegna dei kit del progetto ‘DifferenziAMOla”. Il servizio di raccolta differenziata ‘porta a porta’ è stato presentato nella serata di ieri all’interno del centro civico di Ravagnese. Tante le informazioni fornite ai cittadini dai rappresentanti dell’Avr. Conferire i rifiuti nei rispettivi contenitori, esporre i contenitori solo se pieni, rispettare gli orari di esposizione, la mattina entro le ore 7:00, personalizzare i contenitori, schiacciare gli imballaggi per ridurne il volume, sciacquare i contenitori per evitare cattivi odori, non abbandonare i rifiuti all’esterno dei contenitori. Queste sono alcune delle regole per il buon funzionamento del servizio.

“Oggi presentiamo il progetto della raccolta differenziata nel comprensorio di Ravagnese per dare informazioni circa le prime date di consegna e di avvio di servizi – spiega la dirigente Gatto di AVR – Ci saranno nuovi colori per la differenziata adeguandoci così alla normativa europea con un calendario settimanale di raccolta. Vogliamo rivolgere un appello ai cittadini invitandoli nella nostra sede per ritirare i kit di raccolta. Nelle giornate di sabato e domenica verranno consegnati i contenitori a Pellaro. I primi giorni di febbraio infine avvieremo il servizio a partire da Gallina.”

Entrano quindi i colori europei. Blu per carta e cartone, giallo per vetro, plastica e lattine, marrone per l’umido organico e grigio per l’indifferenziato.

“Fare la differenziata non è un optional ma è una necessità e un dovere di un cittadino perché verrà migliorata la situazione ambientale – afferma Zimbalatti, assessore comunale alla ‘qualità della vita’ – L’obiettivo è quello di arrivare al 35,01% di raccolta nel 2015 che permette di abbassare le tasse.”

Durante l’incontro è stato consegnato il dizionario dei rifiuti. Al suo interno sono riportate numerose indicazioni pratiche per una corretta raccolta differenziata con un elenco dettagliato di un centinaio di prodotti specificando il relativo rifiuto e la modalità di raccolta.

“Siamo profondamente convinti che il problema rifiuti in città si potrà risolvere solamente in maniera decisa sulla differenziata, che permetterà di conseguire i migliori risultati solamente grazie alla collaborazione di tutti i cittadini – spiega il sindaco avv. Giuseppe Falcomatà – E’ quindi doveroso per tutti noi, responsabilizzarci e prestare attenzione a tutto ciò che gettiamo negli appositi contenitori. Abbiamo un obiettivo. Migliorare la qualità della vita, salvaguardando l’ambiente in cui viviamo e tutelando il diritto alla salute. Siamo fortemente determinati a raggiungerlo, anche garantendo misure premiali per chi differenzia correttamente, e misure sanzionatorie per chi è inadempiente e dimostra di non avere a cuore il bene della città.”