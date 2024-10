DifferenziAPP, una ragione in più per non tornare indietro

Ero a bordo di un’autovettura con un amico quando mi fa presente con rabbia che un cestino di prossimità è pieno. Io estraggo il mio fido tablet e scatto una foto al cumulo di rifiuti. Il volto del conducente cambia espressione, forse mi vuol far scendere, penso tra me e me. Io gli prometto che al ritorno quelle buste di spazzatura non ci sarebbero state. Scommessa vinta! La foto infatti l’ho utilizzata insieme all’APP dell’AVR di Reggio Calabria! Per chi non lo sapesse sia da Android che con iOS è possibile scaricarla facilmente digitando DifferenziAPP.

CityNow oggi illustra per voi il valido strumento innovativo dotato di 6 menù, attivi una volta selezionata la propria città di interesse, nel nostro caso ovviamente Reggio Calabria.

L’Eco-Calendario geo-localizzato tenendo infatti il tasto “posizione” attivo, vi appariranno tutti i giorni della settimana del ritiro relativi alla vostra posizione.

Il secondo menù “Dove lo butto?” è l’elenco di tutti i prodotti che andremo a cestinare, dotato di tasto cerca. Il database risponderà alle vostre richieste con il simbolo colorato della tipologia di raccolta.

Il tasto “ritiro ingombranti”, anche esso geolocalizzato. Inserendo i propri dati: NOME/COGNOME/CODICE FISCALE/ EMAIL / NUMERO DI TELEFONO/INDIRIZZO e selezionato il tipo di rifiuto: MOBILIO/ELETTRODOMESTICO/ALTRO ed una volta scattata la foto ed inviato il tutto, si verrà contattati per il ritiro.

Il “tasto segnalazione” prezioso per evidenziare eventuali rifiuti fuori posto o posizionati fuori orario. Anche questo geolocalizzato e con foto. Inserendo i propri dati ed inviati ecco che l’AVR interverrà.

Il tasto “Centri di raccolta” con tutte le posizioni dei centri sparsi per la città da NORD a SUD.

Infine un serpentone di notizie con tante informazioni utili per il cittadino su eventuali avvisi o variazioni.

Sarà questa APP un motivo in più per non tornare indietro ed invece guardare al futuro con rinnovata fiducia? Sicuramente insieme alle tante utility del nostro telefonino questa non può e non deve mancare perché inizi una gara di civiltà!

A seguire le schermate dei vari menù: