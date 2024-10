I “Diffidati Liberi” danno appuntamento ai tifosi al S. Agata

Gli ultras della Reggina non ci saranno a Catanzaro per la sfida che si giocherà mercoledi sera al Ceravolo. Così, attraverso un comunicato pubblicato sulla pagina facebook i “Diffidati Liberi” hanno formulato un invito a tutti i tifosi amaranto: “Domani, ore 13.30 invitiamo tutti i tifosi ad essere presenti al centro sportivo Sant’Agata alla partenza della squadra per Catanzaro. Non potendo essere presenti mercoledì incoraggiamo i ragazzi e trasmettiamogli la nostra carica per la partita, forse, più importante dell’anno. Lotta per noi, vinci per chi non può esserci”.

#AVANTICURVASUD