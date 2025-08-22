Agosto esplosivo al Pilone by Rare: tre notti tutte da vivere

Gusto e spettacolo in una location mozzafiato. Ecco i prossimi imperdibili appuntamenti del locale di Santa Trada

Il Pilone by Rare continua a regalare emozioni uniche sotto le luci dello Stretto. Due appuntamenti imperdibili renderanno incandescenti le notti di agosto: puro divertimento, musica, show e cene indimenticabili.

Sabato 23 agosto – Pilone Paura Remake

Torna l’evento che ha fatto la storia. Dalle 20:30 il Dinner Show (30€) accende la serata tra gusto e spettacolo, per poi trasformarsi dalle 23:00 nella festa più attesa: Pilone Paura Remake, in collaborazione con Bulldog Gin. Ingresso 10€, energia illimitata.

Lunedì 25 agosto – One Night Latino

Una notte che profuma di tropici. Si parte alle 20:30 con tagliere, giro pizza, bibita o vino e acqua illimitata (25€ cena + serata).

Dalle 22:30 via alla magia latina: salsa, bachata e ritmo caraibico che fanno volare sopra il mare. Ticket d’ingresso 8€.

Martedì 26 agosto – Sushi Vibes

Il gusto incontra l’atmosfera in una serata dal sapore internazionale. Martedì 26 agosto, dalle 21:00, il Pilone by Rare propone Sushi Vibes: un menù esclusivo a soli 25 euro, con bevanda e coperto inclusi. Un appuntamento perfetto per chi ama la freschezza del sushi e vuole viverlo in una cornice unica, affacciata sullo Stretto di Messina.

Una sola regola: non restare a guardare. Il Pilone by Rare non si racconta, si vive.

Via Santa Trada 30, Villa San Giovanni (RC)

Info e prenotazioni: 3294307912