Dipartimento di Agraria: Alessandro Foti nuovo membro del Cds

Dopo lunga attesa anche il Dipartimento di Agraria ha l’ufficio di Presidenza: è Alessandro Foti, il nuovo membro del CdS che ha ricevuto l’incarico dell’ufficio di Presidenza, è già membro della Commissione Paritetica del Dipartimento di Agraria nonché tesoriere dell’Associazione studentesca F.A.G.Si è dovuto attendere qualche mese per la sua elezione perché durante le votazioni in seno alla commissione paritetica si ebbe un ex aequo con il laureando Rosario Raso, ma alla fine ha prevalso l’applicazione del regolamento del CNSU che prevede in caso di ex aequo l’elezione del candidato più giovane, requisiti posseduti da Alessandro. Il parlamentino degli studenti, che aveva già votato nel corso della sua prima convocazione il passaggio di Foti, nella giornata di ieri si è espresso anche con la sua nomina all’ufficio di Presidenza.

Alessandro Foti dichiara: -“Sono certo di riuscire a svolgere al meglio il mio incarico, per il bene del Dipartimento di Agraria ma anche di tutto l’Ateneo, ovviamente con la massima trasparenza come è normale che debba essere fatto, e soprattutto nel pieno rispetto delle regole. Sono molto soddisfatto che il CdS si sia espresso favorevolmente alla mia nomina in seno a quest’organo, sarà un’esperienza straordinaria che sono certo di saper valorizzare al massimo, nell’interesse dell’intera comunità studentesca”. Continua aggiungendo –“Oggi anche il Dipartimento di Agraria ha il suo ufficio di Presidenza, una nomina che è espressione di un’ampia componente studentesca della Mediterranea”.“Un ringraziamento va a Federico Minniti e a tutti i ragazzi dell’associazione F.A.G. che mi hanno sostenuto in questo percorso incoraggiandomi a non arrendermi consapevoli delle mie competenze e capacità. Un grazie particolare va ai dottori Adriano Ganino (ex consigliere CdA) e Salvatore Gigliotti che mi hanno sostenuto in questo percorso fino alla mia elezione”.“Sono felicissimo di poter lavorare con i ragazzi del CdS che saluto e continuo a ringraziare per avermi accolto e con i quali mi auguro si instauri un clima di serenità e collaborazione, colgo l’occasione per salutare e ringraziare la Vice Presidente Maria Rosaria Tassone, e il Presidente del Consiglio degli Studenti Antonio Cassalia”. a