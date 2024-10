Medicina a Reggio, primo faccia a faccia tra istituzioni: tavolo tecnico a Palazzo Alvaro

La realizzazione di un corso di laurea in Medicina e Chirurgia a Reggio Calabria, per ora, è solamente un gran bel desiderio.

Il consigliere comunale Giovanni Latella, però, da qualche settimana a questa parte, ha rispolverato il sogno per lungo tempo chiuso in un cassetto e, qualcosa sembra muoversi nella giusta direzione. La città dello Stretto è molto lontana da quanto già fatto a Cosenza, dove, il nuovo corso di laurea, fino ad ora esclusivo di Catanzaro, sembra ormai essere cosa fatta.

Ma, da qualche parte bisogna pur cominciare e, per questo motivo, le diverse istituzioni interessate hanno deciso di dare vita ad un tavolo tecnico per discutere degli step necessari per la creazione di un polo sanitario universitario anche a Reggio Calabria.

Così come annunciato da CityNow, nei giorni scorsi, è stato fissato il primo incontro inter-istituzionale per decidere del futuro dell’ipotetico nuovo corso di laurea, che potrebbe accrescere l’offerta formativa universitaria nella città di Reggio.

È in programma, infatti, per domani mattina, giovedì 26 gennaio, a palazzo Alvaro la riunione che vedrà la partecipazione dei due Atenei reggini, nella persona dei Magnifici Rettori Giuseppe Zimbalatti (Università Mediterranea) e Antonino Zumbo (Università per stranieri Dante Alighieri), i sindaci facenti funzioni Paolo Brunetti (Comune) e Carmelo Versace (Metro City), i Commissari straordinari Gianluigi Scaffidi (Grande Ospedale Metropolitano) e Lucia Di Furia (Azienda Sanitaria Provinciale), il Presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana. Al tavolo è stata invitata a partecipare anche la Regione Calabria.

L’argomento è molto sentito in città e tanti professionisti e politici (sia locali che non) hanno già espresso la loro opinione in un dibattito che diviene sempre più concreto. La speranza è quella l’idea non finisca impantanata nella burocrazia e che si possa procedere celermente alla realizzazione.