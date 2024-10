Discarica Melicuccà, Ranuccio a Mattiani: ‘Se Occhiuto non offre risposte, dimettiti’

“Onorevole Mattiani, vogliamo confrontarci con le parole o con i fatti? Oltre alle battaglie politiche che ho condotto in ogni sede, ho presentato un esposto in Procura nell’aprile del 2021, un ricorso al Ministero per la transizione ecologica e nel maggio successivo – grazie al nostro ricorso al TAR – la riapertura della discarica di Melicuccà é stata scongiurata. Te lo chiedo con spirito costruttivo e senza polemica: cos’hai fatto Tu?

Io sono pronto ad andare con Te in Città Metropolitana, ma sai meglio di me che sarebbe un passaggio del tutto inutile: la Regione ha deliberato un Piano che la Metrocity sta solo eseguendo”.

Leggi anche

Il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, risponde al consigliere regionale Giuseppe Mattiani in merito alla vicenda della discarica di Melicuccà. Ranuccio sottolinea come le responsabilità siano regionali e invita il consigliere forzista ad accompagnarlo alla Cittadella.