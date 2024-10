Reggio, emergenza rifiuti. Falcomatà: ‘La soluzione ai problemi è vicina’ – FOTO

“A Melicuccà i lavori proseguono, fortunatamente, senza intoppi. Da giugno (da quando cioè la Regione ci ha dato la delega esclusivamente per Melicuccà) nell’ufficio Ambiente della Città Metropolitana si lavora a testa bassa e senza sosta per affrontare e risolvere i problemi creati da altri e mai seriamente affrontati prima di noi”.

Sono queste le parole del sindaco Giuseppe Falcomatà pubblicate pochi minuti fa sulla sua pagina Facebook. Già nella giornata di ieri, martedì 29 settembre, il primo cittadino aveva affrontato l’argomento rifiuti e della discarica metropolitana durante la diretta di CityNow.

Mentre gli altri, in questi lunghi mesi di campagna elettorale, hanno giocato sporco, è proprio il caso di dire, sulla pelle di tutti i cittadini dell’area metropolitana di Reggio, noi non abbiamo mai perso di vista l’obbiettivo finale: assicurare a tutto il territorio una completa ed efficiente rete impiantistica di trattamento e smaltimento dei rifiuti”.

Falcomatà prosegue:

“La prossima settimana, la Città Metropolitana consegnerà a Recosamb Scarl (Consorzio di Società) l’impianto di Sambatello per la gestione e realizzazione dei lavori di ammodernamento (revamping) che lo faranno diventare un moderno ed efficiente Ecodistretto in cui saranno trattate e trasformate tutte le frazioni secche, riciclabili e non, e umido, con un biodigestore che produrrà biometano”.