Reggio, disinfezione dei supermercati per la tutela di dipendenti e clienti – FOTO

In questo momento di emergenza sanitaria, i dipendenti dei supermercati si trovano in prima linea quasi come medici e infermieri

Adesso più di prima i supermercati divengono uno dei pochi luoghi in cui è possibile incontrare altre persone. Poche sia chiaro. Il decreto parla chiaro e le misure in esso contenute devono essere prese alla lettera.

A Reggio Calabria, come anticipato qualche giorno fa, sono in atto diverse precauzioni per permettere ai cittadini di fare la spesa in assoluta tranquillità.

“A tutela dei nostri dipendenti e dei nostri clienti abbiamo richiesto alla società Puliservicerc di effettuare la sanificazione e disinfezione (Prevenzione Covid19) presso il nostro punto vendita”.

È questo il post pubblicato sulla pagina Facebook del Conad di Gallico che mostra come vengono effettuate le operazioni di sanificazione. Dai pavimenti, alle case, l’attenzione è molto alta in ogni reparto perchè la salute è assolutamente al primo posto, così come proteggersi dal rischio di contagio da Coronavirus.

Non bisogna dimenticare tutti gli operatori che lavorano all’interno dei supermercati, cassiere e repartisti in questo momento di emergenza sanitaria si trovano in prima linea quasi come medici e infermieri. Ogni giorno ‘a contatto’ con tantissima gente non è facile rimanere ‘al sicuro’. L’igienizzazione dei locali, dei carrelli, e di tutto ciò che solitamente passa di mano in mano da un cliente all’altro serve tanto a chi entra, quanto a chi vi lavora.