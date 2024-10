distantimauniti: la Lega Pro non si ferma un attimo. Altra iniziativa

Sfondo bianco come la tela di un quadro su cui campeggiano i colori dei 60 club di C e della Lega Pro. È il tweet della Lega Pro #distantimauniti che vuole rilanciare un messaggio di coraggio, espressione dell’essere tutti assieme una “squadra” di uomini e donne con un unico obiettivo: dare un aiuto nell’emergenza.

Uniti per una ” partita” dura e difficile è il senso del tweet, che si unisce alla campagna di raccolta fondi per i respiratori artificiali lanciata dalla Lega Pro ai suoi club perché ” la C è il calcio che fa bene al Paese – dichiara il Presidente Francesco Ghirelli – ha una dimensione sociale di rilievo e noi dobbiamo essere i moltiplicatori nel Paese delle azioni che possono essere di supporto”.

