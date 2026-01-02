Reggio, DiStretto d’Emozioni riparte all’Odeion con il recital del Duo Arena

Si ricomincia, e si ricomincia dalla musica. Con il ritorno all’ascolto, alla condivisione e alla bellezza che abita i luoghi simbolo di Reggio Calabria. Con il nuovo anno, infatti, DiStretto d’Emozioni riparte con un evento prestigioso facendo risuonare di note un luogo dove la pietra viva racconta la cultura e la storia della città: l’Odeion di via XXIV Maggio. È qui che il 3 gennaio si terrà il primo appuntamento del 2026 del progetto: il recital del Duo Arena.

Organizzato in collaborazione con SENOCRITO, Accademia di Musica Lettere e Arti – eccellenza indiscussa nel panorama musicale a livello nazionale e internazionale che si distingue per la promozione dei giovani talenti, la formazione professionale e i network internazionali – il recital avrà per protagonisti Rosario Arena alla viola e Maria Chiara Arena al violoncello, riuniti nel Duo Arena, per un percorso musicale che attraversa secoli e linguaggi, affidandosi alla forza evocativa delle note e all’intensità di un dialogo di suoni senza tempo.

Da Bach a Vivaldi: il dialogo delle emozioni

“Il percorso musicale che proponiamo si muove idealmente da Johann Sebastian Bach ad Antonio Vivaldi, due vertici del linguaggio barocco che, pur partendo da visioni differenti, condividono una profonda tensione espressiva e una straordinaria capacità di parlare all’animo umano” dichiarano gli organizzatori.

Bach rappresenta l’architettura del pensiero musicale, l’equilibrio perfetto tra rigore e spiritualità; Vivaldi, invece, è l’impulso vitale, il colore, il gesto teatrale che si fa emozione immediata. La viola e il violoncello, con le loro voci profonde e complementari, diventano i narratori ideali di questo dialogo: strumenti che non cercano l’eccesso, ma scavano, raccontano, respirano. In questo intreccio sonoro, il tempo sembra sospendersi, permettendo di attraversare secoli di storia musicale restando pienamente ancorati all’oggi.

“All’interno di un luogo come l’Odeion, spazio nato per l’ascolto e la condivisione, la musica non è semplice esecuzione, ma esperienza collettiva. È un invito a lasciarsi attraversare dalle emozioni, a riscoprire il valore del silenzio, dell’attesa, della bellezza che nasce dall’incontro” concludono gli organizzatori.

Il Duo Arena e il viaggio musicale della serata

Il recital del Duo Arena propone un itinerario sonoro intenso e articolato, che unisce rigore formale ed espressività, viaggiando tra epoche e stili.

Il programma si apre con pagine di Johann Sebastian Bach, tra cui il Preludio della Prima Suite e la Sarabanda della Sesta, per poi approdare al Classicismo con il Duo in Do maggiore di Danzi. Accanto a questi capisaldi, trovano spazio melodie di grande lirismo come Lascia ch’io pianga di Haendel, le suggestioni novecentesche di Rebecca Clarke e un ampio omaggio ad Astor Piazzolla, con brani iconici quali Ave Maria, Oblivion e Libertango. Il percorso si completa con celebri pagine di Morricone e Gardel, in un alternarsi di atmosfere intime e ritmi vibranti.

Rosario Arena, formatosi tra i Conservatori italiani e il Koninklijk Conservatorium van Den Haag, porta in scena una solida esperienza cameristica e orchestrale maturata in importanti contesti nazionali e internazionali.

Al suo fianco, Maria Chiara Arena, violoncellista diplomata con il massimo dei voti e attualmente in formazione nei Paesi Bassi, vanta un percorso artistico che l’ha condotta da festival europei fino a Expo 2020 Dubai. Insieme, i due interpreti danno vita a un dialogo musicale profondo, in cui viola e violoncello si incontrano come voci complementari di un unico racconto emotivo.

Il viaggio tra le emozioni ricomincia: non perdere gli appuntamenti di gennaio

Il recital del 3 gennaio è solo l’inizio. DiStretto d’Emozioni riprende il suo percorso dopo la pausa natalizia in tutte le sue articolazioni, con un calendario ricco e multidisciplinare che coinvolge musica, teatro, danza, laboratori, cacce al tesoro e visite guidate.

Tre gli appuntamenti culturali di spicco al teatro Cilea: il 25 gennaio 2026 – alle 19.00 con “La magia del teatro”, spettacolo teatrale a cura di Co.Danza.Re e alle 20:30 con “Galà di danza Filippo De Salvo”, performance con la partecipazione straordinaria di Simone Nolasco ed Emanuele Battista, a cura di A.S.D. Jazz Ballet School – e il 31 gennaio 2026 alle 20:30 con il concerto “Piano recital Schubert e Liszt” – solista M° Vitaly Pisarenko.

Proseguono anche i laboratori didattici e creativi per bambini e ragazzi “Scopri la città”, con gli appuntamenti di canto “Voci del mito e natura” (9, 16, 23 e 30 gennaio 2026, ore 16.00, Pinacoteca Civica), le cacce al tesoro dedicate ai più piccoli e le visite guidate alla scoperta delle bellezze storiche e artistiche di Reggio Calabria, curate dalla guida turistica Tommaso Misiano, con partenze dalla Pinacoteca Civica il 10 e il 24 gennaio.

Per non perdere i tantissimi appuntamenti di DiStretto d'Emozioni basta seguire le info e le date sui canali social del progetto Facebook e Instagram.

Tutti gli eventi, si ricorda, sono gratuiti (è previsto solo il ticket d’ingresso standard per i siti culturali) con prenotazione consigliata all’indirizzo: distrettoculturalerc@gmail.com.