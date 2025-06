Reggio, divieto di balneazione in tre zone: arriva l’ordinanza del sindaco

Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell'esito non conforme delle analisi eseguite. I tratti di mare interessati

Il sindaco di Reggio Calabria ha emesso un’ordinanza che stabilisce il divieto di balneazione in tre punti specifici del litorale cittadino, dopo l’esito non conforme delle analisi microbiologiche eseguite dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) Calabria.

Divieto di balneazione in tre punti del litorale reggino

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle analisi effettuate il 14 maggio 2025 sui campioni di acqua prelevati in vari punti del mare reggino. I risultati delle analisi hanno evidenziato valori di contaminazione superiori ai limiti consentiti dalla normativa.

A causa di questi valori non conformi, il sindaco ha disposto il divieto di balneazione nei seguenti tratti di mare:

500 m Nord Torrente Annunziata (cod. IT018080063023) Ravagnese Sabbie Bianche (cod. IT018080063015) Lido Comunale Villa Zerbi (cod. IT018080063013)

Inoltre, l’ordinanza prevede l’installazione di cartelli di divieto di balneazione in punti ben visibili, con le informazioni espresse almeno in due lingue, per garantire che i cittadini e i turisti siano adeguatamente informati riguardo al divieto.

Si raccomanda alla cittadinanza di rispettare il divieto al fine di tutelare la salute pubblica e preservare la sicurezza dei bagnanti.