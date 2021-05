Il dj-producer reggino Cruvan lancia il nuovo singolo, ‘Dreams’

Il 22 maggio è uscito su tutte le piattaforme 'Dreams', il nuovo singolo del dj-producer Cruvan. Dreams 2k21 è la nuova elaborazione della famosa canzone Dance degli anni 90 del gruppo "2 Brothers on the 4th Floor".

Il nuovo singolo di Cruvan, interpretato dalla cantante Alessia Digiò, è improntato sul genere EDM con l'obiettivo di mischiare le generazioni del presente e del passato, facendo così rivivere ricordi indelebili di quel periodo anche alle generazioni più anziane, il tutto con musica Elettronica attuale.

Il nuovo lavoro di Cruvan ha una forte valenza affettiva. Il brano infatti è dedicato ad Antonio, caro amico del dj-producer reggino prematuramente scomparso.

Da diversi anni il dj-producer reggino si esibisce in diversi locali e discoteche della sua città e non solo, ma soprattutto produce musica per diverse etichette e discoteche italiane e straniere - ha un vastissimo repertorio musicale di vario genere ed è possibile trovare i suoi brani su tutti i portali mondiali di musica online.

Clicca qui per ascoltare il brano da Youtube

Clicca qui per ascoltare il brano da Instagram

Sulle piattaforme SoundCloud e YouTube è possibile ascoltare alcuni dei suoi brani più rilevanti, tra cui "No Love" di genere Dance, Spank di genere House, "Paradise" di genere EDM, "Blood Pulse" di genere Electro House e molti altri. Inoltre sono presenti anche diversi suoi dj set.