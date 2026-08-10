Dolce & Gabbana sceglie il mandarino giallo di Calabria per il nuovo Light Blue – VIDEO

“Sono Alberto Morellas , maestro profumiere. Ho creato Light Blue Pour Homme Eau de Parfum per Dolce & Gabbana . Il mandarino giallo della Calabria di Capua è la migliore qualità che io conosca, ed è per questo che ho avuto il piacere di utilizzarlo per la mia nuova creazione”.

Inizia così il video promozionale di Dolce & Gabbana sul nuovo profumo a base di un’eccellenza della biodiversità calabrese, il mandarino giallo di Calabria.

“Questa qualità per l’Eau de Parfum è così diversa perché si tratta di una nuova frazione di mandarino giallo. Dona una sensazione solare, una freschezza davvero speciale, che si percepisce non appena si indossa il profumo”.

“Utilizzo l’infiltrazione di acqua di mare. È una tecnica innovativa quella di ottenere questa sensazione di freschezza. Insieme al legno di cedro, conferisce al profumo un tocco misterioso e caldo. Appena lo si annusa, si ha subito la sensazione del sole, un calore intenso, tipicamente mediterraneo e italiano.

E mi piace questa misteriosa mineralità del profumo. Light Blue è un profumo iconico. Questa nuova versione è diversa perché è molto più fresca, intensa e persistente. Si percepisce questa sensazione solare, ma si accompagna anche la bellissima storia che si cela dietro questo profumo”.

Attraverso un altro video pubblicato Dolce&Gabbana, anche le parole di Gianfranco Capua.

“Io sono Gianfranco Capua e i miei figli sono la quinta generazione della famiglia Capua, che ben dal 1880 si dedica alla trasformazione agrumaria, estrazione di oli essenziali e succhi dagli agronomi italiani, calabresi e siciliani.

La collaborazione con Dolce & Gabbana Beauty nasce anzitutto dal parterre dei nasi creatori, che stimolano e che ricercano quei profili olfattivi che il mondo degli agrumi può dare. È un momento di grande confronto, perché noi dobbiamo riuscire a capire per dare soddisfazione a chi sta creando. È questo che determina il risultato e caratterizza il rapporto con Dolce & Gabbana Beauty.

Il territorio è ovviamente un aspetto fondamentale che identifica l’agrume, ne caratterizza il profilo qualitativo, l’arancio, il limone, il mandarino e il bergamotto del nostro territorio, calabrese ma anche quello siciliano. Si dimostrano con dei profili e si rivelano con delle caratteristiche organolettiche straordinarie, inedite, di grande

interesse per tutto il mondo della creazione della profuglia cosmetica.Noi siamo particolarmente onorati ed apprezziamo moltissimo l’attenzione che Dolce & Gabbana Beauty dà all’identità agrumaria italiana.

È un riconoscimento della qualità che questa ne rappresenta. Per noi questo vuol dire metterci in gioco due volte, tre volte di più per dare identità olfattive sempre più uniche e specifiche.

Il mio bisnonno lavorava la frutta con la spugna a mano. Oggi i miei figli hanno tecniche di ultimissima generazione, quindi passione, ricerca, parametri di processo, tecnologia, sono quei passaggi che fanno la differenza e il risultato”, le parole di Capua.