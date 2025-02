Dalle chiacchiere alla pignolata: il Carnevale di Villa Arangea è un’esperienza di gusto – FOTO

Il Carnevale è la festa dell’allegria, dei colori e della spensieratezza. È il periodo in cui tutto diventa più vivace ed ogni occasione è buona per concedersi un momento di piacere. Ma a Reggio Calabria, il Carnevale ha anche un altro sapore, quello delle ricette tradizionali che accompagnano da sempre questa ricorrenza e che, al Bar Villa Arangea, vengono esaltate con la qualità e la passione di chi custodisce l’arte della pasticceria.

Villa Arangea, bar storico della città, oggi gestito dall’Emily’s Group della famiglia Natale Crucitti, è un punto di riferimento per chi cerca l’eccellenza nella pasticceria artigianale. Qui, la tradizione del Carnevale si rinnova con una selezione di dolci che raccontano la storia e i sapori autentici della Calabria, interpretati con maestria e con ingredienti di altissima qualità.

Il Carnevale al Bar Pasticceria Villa Arangea

Le chiacchiere, croccanti e leggere come un soffio di festa

Il profumo delle chiacchiere appena fritte è il primo segnale che il Carnevale è arrivato. Friabili, leggere e ricoperte da un sottilissimo strato di zucchero a velo, queste delizie sono immancabili nelle tavole dei reggini. A Villa Arangea, vengono preparate secondo la ricetta tradizionale, ma con varianti che ne esaltano ancora di più il gusto.

Oltre alla versione classica, si possono assaporare quelle al cacao, più intense e avvolgenti, quelle ripiene di pistacchio e crema nocciole, perfette per chi cerca un tocco di golosità in più, o ancora quelle al bergamotto, che portano con sé il profumo e la freschezza dell’agrume simbolo della nostra terra.

Tra le novità più particolari ci sono le girelle di chiacchiere al bergamotto, un equilibrio perfetto tra croccantezza e morbidezza, e i cuspidì, chiacchiere farcite con pistacchio, limone, bergamotto o crema nocciole, veri piccoli capolavori di pasticceria.

Castagnole e pignolata: il Carnevale nella sua forma più autentica

Il Carnevale non sarebbe lo stesso senza la dolcezza delle castagnole. A Villa Arangea, queste palline di impasto soffice vengono preparate con una particolare attenzione alla fragranza ed alla leggerezza, per offrire un dolce che si scioglie in bocca. La tradizione, quest’anno, si veste di un tocco di colore grazie alle castagnole all’Alchermes, che con il loro aroma avvolgente regalano una nota di calore e convivialità.

Accanto alle castagnole, c’è un’altra protagonista indiscussa della pasticceria carnevalesca: la pignolata al miele. Dolce della tradizione calabrese e siciliana, viene proposta in diverse versioni per accontentare tutti i palati: al limone, delicata e profumata; al cioccolato, dal sapore intenso e deciso; al pistacchio, raffinata e dal gusto rotondo; e al bergamotto, per un connubio perfetto tra dolcezza e freschezza.

Struffoli e tortelli: il tocco finale per un Carnevale perfetto

Gli struffoli al miele, con la loro forma inconfondibile e il sapore avvolgente, sono un’altra delle specialità di Villa Arangea che non possono mancare in questo periodo dell’anno. L’impasto viene lavorato con cura, affinché ogni piccolo boccone sia croccante fuori e morbido dentro, mentre il miele, denso e profumato, lega ogni sfera in un abbraccio di dolcezza.

Per chi desidera un dolce più ricco, Villa Arangea propone i tortelli ripieni, preparati con un impasto sottile e fragrante e farciti con tre ripieni irresistibili:

chantilly , per chi ama i sapori delicati;

, per chi ama i sapori delicati; Nutella , per chi non sa resistere alla golosità;

, per chi non sa resistere alla golosità; limone, per un contrasto fresco e aromatico che conquista al primo assaggio.

Il Carnevale di Villa Arangea: un’esperienza di gusto e tradizione

A Villa Arangea, ogni dolce è il frutto di una sapiente lavorazione artigianale e della scelta di materie prime di altissima qualità. La passione per la pasticceria si unisce ad un’attenzione costante per l’innovazione, regalando alla città di Reggio Calabria dolci che non sono solo buoni da mangiare, ma veri e propri racconti di tradizione.

Che sia per una festa in famiglia, un incontro tra amici o un semplice momento di piacere, i dolci di Carnevale di Villa Arangea sono il modo perfetto per celebrare questa festività nel segno del gusto e della qualità.

Un Carnevale senza dolci è solo una festa a metà, ma con Villa Arangea diventerà un’esperienza di gusto da vivere e ricordare.

Un grazie ai maestri pasticcieri di Villa Arangea che, con sapienza e sacrificio, ci deliziano con i loro preparati.