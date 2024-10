Europee 2024: a Reggio al via le domande per scrutatori e presidenti di seggio

Gli avvisi da parte del Comune di Reggio Calabria per la tornata elettorale dell'8 e 9 giugno

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si terranno in Italia le elezioni europee. La prossima chiamata alle urne servirà ad eleggere 76 membri del Parlamento europeo.

Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato gli avvisi inerenti “l’acquisizione di disponibilità per la nomina a scrutatore” e “istanze disponibilità presidenti di seggio”.

Elezioni Europee 2024

Disponibilità per la nomina a scrutatore a Reggio Calabria

“Si rende noto che gli iscritti all’albo degli scrutatori, possono segnalare la propria disponibilità per essere nominati per le elezioni Europee del 8 e 9 Giugno 2024.

Le domande – si legge nell’avviso – dovranno essere redatte compilando l’apposito modulo, che dovrà pervenire entro il 18 Maggio 2024, alle ore 12:00 con una delle seguenti modalità:

consegna a mano, presso il protocollo dei Servizi Demografici – Ufficio Elettorale sito in Via Nicola Calipari (già Via Torrione, 2n);

invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: protocollo@pec.reggiocal.it.

La domanda può essere scaricata QUI

Istanze disponibilità presidenti di seggio

“Si rende noto che i cittadini, iscritti all’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria e non nominati presidenti dalla stessa Corte d’Appello, nonché gli elettori non iscritti all’albo, in possesso di adeguati requisiti di studio o professionali, possono comunicare la propria disponibilità a sostituire i presidenti di seggio elettorale impossibilitati a svolgere l’incarico.

La comunicazione di disponibilità dovrà avvenire utilizzando l’apposito modello. Tale comunicazione dovrà pervenire entro il 03.06.2024 con una delle seguenti modalità:

presentata di persona dal lunedì, al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 16:30 presso l’Ufficio Servizi Demografici, via Nicola Calipari (già via Torrione 2/n);

per posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: protocollo@pec.reggiocal.it, insieme ad una copia del documento di identità del dichiarante.

In caso di nomina il presidente potrà scegliere, tra gli iscritti nelle liste elettorali di Reggio Calabria persona di fiducia, munita almeno di diploma di scuola media superiore, per svolgere funzioni di segretario, al quale saranno corrisposti i compensi previsti dalla legge.