Scott Henderson a Reggio Calabria

Il noto chitarrista statunitense protagonista del workshop organizzato dalla SymphonyCity Music School, unica data in Calabria

Tutto pronto per l’appuntamento con Scott Henderson, domani a Reggio Calabria presso l’auditorium “Lucianum” a partire dalle ore 15.30. Il noto chitarrista del sud della Florida sarà il protagonista dell’ultimo appuntamento inserito all’interno del workshop della SymphonyCity Music School, diretta da Gianni Polimeni. In questa occasione gli appassionati potranno ascoltare dal vivo l’artista e gli studente avranno la possibilità di approfondire la propria tecnica, interagendo direttamente con Scott Henderson o prenotandosi per suonare sul palco insieme a lui. L’evento, realizzato in collaborazione con Paolo Patrignani e Ladybird project, chiude il ciclo di appuntamenti della SymphonyCity music school per la stagione 2015-2016, dopo le giornate dedicate a Mike Stern e Cristiano Micalizzi.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare la pagina www.facebook.com/symphonycity.musicschool/