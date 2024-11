Domenica 1 Novembre la quarta edizione della Reggio Calabria Half Marathon

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sciuto, affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, con il patrocinio del CONI Provinciale di Reggio Calabria, del Comitato Regionale FIDAL Calabria, del Comune di Reggio Calabria, della Provincia di Reggio Calabria, della Regione Calabria, indice ed organizza la 4ª edizione della “Reggio Calabria Half Marathon” valida come Campionato Regionale Individuale (CRI).

PARTE DEL RICAVATO VERRA’ DEVOLUTO ALLA STRUTTURA OSPEDALIERA REGGINA HOSPICE ‘VIA DELLE STELLE’.

 La Half Marathon, inserita nel Calendario Fidal, prevede un percorso di km 21,097 e si disputerà a Reggio Calabria domenica 1 Novembre 2015, con ritrovo dei partecipanti alle ore 7:30 nei pressi della Stazione Lido e partenza alle ore 10:00 sul Lungomare Falcomatà;

 La gara Non Competitiva prevede un percorso di 3 km circa ed è aperta a tutti. Il ritrovo dei partecipanti sarà alle ore 7:30 e la partenza avverrà alle ore 9:30, precedentemente alla Half Marathon.

E’ un evento che nasce dall’idea della nostra A.S.D. Atletica Sciuto, avente lo scopo di riavvicinare tutta la comunità sportiva calabrese (e non solo) per promuovere la pratica dello sport ed incoraggiare uno stile di vita sano e attivo, incrementando, allo stesso tempo, il turismo della nostra bellissima città.

Inoltre, la nostra sfida è stata quella di dotare anche Reggio Calabria di una sua Mezza Maratona, alla pari di tutte le mezze maratone che si svolgono nelle più grandi città italiane!

LA MEZZA MARATONA – Il percorso della 21,097 KM si sviluppa sul panoramico Lungomare Falcomatà, per un circuito gara che interesserà il lungomare da Piazza Indipendenza fino al giro di boa al termine della Via Fortino a Mare (zona Tempietto). L’iscrizione richiede un tesseramento FIDAL o con un E.P.S.

La quota d’iscrizione è pari a € 20,00 e comprende:

– La bellissima maglia tecnica Diadora;

– Cronometraggio elettronico da parte della Timing Data Service;

– Farro Party all’arrivo offerto dalla Prometeo di Urbino;

– Pacco gara ricchissimo di prodotti mirati per gli atleti;

– Ristori durante il percorso di gara, arricchiti dagli integratori ProAction;

– Medaglia di partecipazione, forgiata a mano, per tutti gli atleti arrivati;

– Diploma di partecipazione alla gara certificato dalla TDS;

– Assistenza tecnica e medica;

– Servizio deposito indumenti personali. LA NON COMPETITIVA – La 3 km si svolgerà sempre sul Lungomare Falcomatà ma avrà un circuito più breve. Non è richiesto alcun tipo di tesseramento e la quota d’iscrizione è pari a € 5,00 e comprende un pacco gara ricco di prodotti.